Letartóztattak egy 75 éves nőt Németországban, aki egy szélsőjobboldali csoport terrorakcióit szervezte meg

Letartóztattak Németországban egy 75 éves nőt, aki a gyanú szerint szélső jobboldali csoportok terrorakciót szervezte meg német politikusok és a villamosenergia-infrastruktúra ellen, írja a Guardian.

A Kelet-Szászországból származó nő, nyugdíjas tanár, aki a gyanú szerint az „ideológiai agy” volt egy szélső jobboldali csoport mögött, akik emberrablásokat és erőművek elleni támadásokat terveztek, hogy áramszüneteket okozzanak Németország-szerte. A csoport egyik első célja – amely a nyomozók szerint szoros kapcsolatban állt a szélsőjobboldali Reichsbürgerrel, valamint az oltásellenes és a koronavírus-tagadó mozgalmakkal – az volt, hogy elrabolják Karl Lauterbach német egészségügyi minisztert, és adott esetben megöljék.

Áprilisban már letartóztatták a szervezet négy férfi tagját, akiknél nehézfegyvereket találtak, de robbanószereket is megpróbáltak beszerezni. Most a 75 éves Elizabeth R. is letartóztatásba került.

Egyelőre nem világos, hogy a csoport mennyire volt közel állítólagos céljainak megvalósításához, és mekkora valószínűséggel tudták volna megtenni.