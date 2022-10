Pártja minden táborát sikerült magára haragítania Liz Trussnak

Hat rövid hét alatt pártjának minden szárnyát sikerült magára haragítania Liz Truss brit miniszterelnöknek, írja a Politico. A lap beszámolója szerint a konzervatív párt számos képviselője biztos benne, hogy Truss nem vezetheti a pártot a következő választáson, és vannak, akik szerint maximum hetei lehetnek hátra,

Truss Boris Johnson lemondása után adócsökkentésekkel és növekedéssel kampányolva nyerte meg a Konzervatív Párt elnökségéért, és így a miniszterelnöki posztért szóló versenyt, de a pénzügyminisztere, Kwasi Kwarteng által bemutatott "miniköltségvetés" hatalmas felzúdulást keltett a piacokon, és rendkívül mélyre lökte a brit gazdaság kilátásait.

A kormány azóta több téren is visszatáncolt, Truss menesztette is Kwartenget, de ezzel csak azt érte el, hogy magára haragította a párt adócsökkentéseket támogató szárnyát is, miközben nem nyugtatta meg azokat, akik a túlzott eladósodás és az adósságcsökkentés miatt háborogtak.

A lap szerint miután azt látni, hogy a minisztercsere sem nyugtatta meg a piacokat, a pártelnökségért zajló versenyben alulmaradó jelöltek állítólag elkezdték felmérni, mekkora támogatottságuk lenne egy megismételt versenyben.

Nem segített Truss pénteki sajtótájékoztatója sem, ami mindössze 10 percig tartott, és összesen négy újságírói kérdésre válaszolt. Truss nehéz helyzetét jelzi azt is, hogy a veterán tory politikust, Jeremy Huntot nevezte ki a pénzügyminisztérium ellenére, aki legfőbb riválisát, Rishi Sunakot támogatta.

Vannak, akik azt kifogásolják, hogy korábban a tory párt épp a fiskális fegyelemről és a gazdasági kiszámíthatóságról szólt, és ez a kép most teljesen odalett.

A Politicóhoz több olyan üzenet is eljutott, melyben konzervatív képviselők a WhatsApp-csoportjukban dühöngtek egymásnak, attól félve, hogy a mostani helyzet nyomán megnyerhetetlen lesz a következő választás a számukra.