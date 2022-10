Több ezren virrasztottak Pozsonyban a melegbár előtt elkövetett merénylet miatt

Több ezren gyűltek össze péntek este Pozsonyban, hogy megemlékezzenek azokról a férfiakról, akiket egy melegbár előtt lőtt le egy fegyveres támadó szerdán, írja a BBC. A hatóságok gyűlöletbűncselekményként kezelik a támadást.

Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

A szervezők szerint mintegy 20 ezer ember vehetett részt a virrasztáson. Felszólalt Zuzana Caputova köztársasági elnök is, akinek hivatalán felhúzták a szivárványszínű zászlót. A köztársasági elnök azt mondta, sajnálja, hogy a társadalmuk nem volt képes megvédeni a szeretteik életét. Megüzente azt is a melegközösségnek, hogy ide tartoznak, és értékes tagjai a társadalomnak. Jelen volt a miniszterelnök, Eduard Heger is.

A szlovák nyomozóhivatal előre eltervezett gyilkosságként kezelik az ügyet, melyet a szexuális kisebbségekkel szemben fűtött gyűlölet vezetett.

A támadás után felerősödtek a hangok, melyek több védelmet követelnek az LMBT-közösségeknek. Mint a BBC helyszíni régiós tudósítója megjegyzi, vannak szlovákok, akiket dühít a politikusok képmutatása: miközben a miniszterelnök most megjelent az eseményen, nyáron egy párttársa (sikertelenül) megpróbálta megtiltani a szivárványos zászlók kihelyezését közintézményekre.

A szerda esti támadásban két férfi halt meg. Egy nő megsérült, ő mostanra stabil állapotban van már. Az elkövető egy 19 éves férfi volt, aki nem sokkal később magával is végzett. Juraj Krajcik egy egykori szélsőjobboldali politikus fia, és nem sokkal a támadás előtt egy melegellenes és antiszemita kiáltványt tett közzé az interneten.