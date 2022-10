Derékmelegítő plédeket kapnak a Debreceni Egyetem dolgozói

Ahogy minden más közintézményben, úgy a Debreceni Egyetemen is szigorú megtakarítási intézkedéseket vezettek be az elszabadult energiaárak miatt. A tanulmányi időszak végéig, december 9-ig 18 fokban határozták meg az épületek minimálisan tartandó hőmérsékletét, ez alól csak a kollégiumok kivételek, amiket akár 20-22 fokra is felfűthetnek.

Hogy a vizsgaidőszakban, illetve a tavaszi szemeszterben hány fok lesz, arról még nem döntöttek, de úgy tervezik teljesíteni a kormányzat által előírt szabályokat, hogy "az elvégzendő feladatok is teljesíthetők legyenek", írja az Eduline.

A hidegre tekintettel a csökkentett hőmérsékletű épületekben ülő munkát végzők számára munkavédelmi eszközként derékmelegítő plédeket rendeltek, amiket akár már a napokban ki is oszthatnak.