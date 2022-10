Csúcskészülék egy középkategóriás telefon áráért? Lehetséges!

Egy új startup kavarta fel az állóvizet a hazai használttelefon-piacon. A Rejoy.hu egyesíti mindazt, ami eddig szinte elérhetetlennek tűnt, és azt, amire mindig is vágytál: felújított csúcskészülékek középkategóriás áron, amelyek mellé egyéves garancia is jár. Ha mindez nem hangzana önmagában is elég jól, még hozzátesszük, hogy a Rejoy meg is vásárolja a lecserélni kívánt készülékedet, és második esélyt biztosít neki egy új tulajnál.

Az ápolt külső = megbízható belső?



Ugyan a megfelelő telefon kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik a készülék, nem elhanyagolható kritérium a külső megjelenés sem. Ebben segít eligazodni a Rejoy.hu minőségi besorolási rendszere, ami négy kategóriába sorolja az oldalon megtalálható készülékeket: Újszerű, Kiváló, Nagyon jó, Jó.

A négy kategóriáról a következőket kell tudni: az Újszerű állapot azt jelenti, a telefont gyakorlatilag nem lehet megkülönböztetni egy új készüléktől - ám az ára jóval kedvezőbb. A Kiváló és a Nagyon jó állapot a legjobb ár-érték arányt kínálja, míg a Jó állapotban lévő készülék is ugyanolyan jól használhatók, mint egy új telefon, de a használat apró nyomai láthatóak rajta. Természetesen a besorolás előtt egy alapos tisztításon és egy mindenre kiterjedő, 30 lépéses tesztelési folyamaton is átesnek az eszközök, és az esztétikai állapotuktól függetlenül egyaránt 12 hónap garanciával értékesíti ezeket a Rejoy.



Második esély a megunt telefonoknak



Emellett egy olyan hétköznapi problémára is reagál a cég, mint a lecserélésre szánt telefonok sorsa másik készülék vásárlása esetén. A magyar lakosság jelentős részének a mai napig több használaton kívüli telefonja is a szekrények mélyén lapul, ami a környezetvédelem, fenntarthatóság szempontjából sem elhanyagolható tényező. A Rejoy.hu oldalán lehetőség van megadni a lecserélni kívánt eszköz paramétereit, amit egy ajánlattétel követ, utána pedig egy alapos átvizsgálás, mielőtt elfoglalná új helyét a Rejoy széles eszközkínálatában. A vásárlás és az eladás egyaránt gördülékeny és egyszerű, ráadásul a futárköltséget is átvállalja a cég.

Új üzleti modell a hazai piacon



Az itthon egyedülálló, okostelefonokra szabott felújítós modell a Flip Technologies három fiatal tulajdonosának ötlete nyomán született meg, az eMAG Ventures pedig fantáziát látott benne, így 8 millió eurós pénzügyi befektetéssel segítette az indulást. Az új üzleti modell célja, hogy kedvező áron és kényelmesen lehessen felsőbb kategóriába sorolható okostelefonokat vásárolni, illetve lehetőséget biztosít, hogy a már megunt eszközök is kapjanak egy második esélyt.



A Romániában és Bulgáriában is sikeres startup kínálatát tekintve bőven van lehetőség megtalálni új kedvenc eszközünket, mivel jelenleg többszáz készülék érhető el az oldalon. A széles választék négy márka modelljeiből áll össze: az iPhone mellett a Samsung, a Xiaomi és a Huawei telefonjai is helyet kapnak, ezzel pedig széles körben lefedik a hazai vásárlók igényeit.



Gördülékeny támogatás magyar ügyfélszolgálattal

Az online rendelés vagy értékesítés zsákutcáitól sem kell tartani, a Rejoy ugyanis magyar nyelvű ügyfélszolgálatot üzemeltet, amely hétköznapokon munkaidőben érhető el emailen, illetve a Rejoy Instagram és Facebook oldalán.