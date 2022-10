Itt a 444 jó hely Budapesten

Budapestnek szüksége van egy független, megbízható és szórakoztató útikönyvre. Ezért adtuk ki először 2018-ban a 444 jó hely Budapesten kalauzt, és ezért írtuk teljesen újra éppen 4 évvel később. Így néz ki:



Könyvünk 12 tematikus fejezeten át sorolja a remek budapesti helyeket az éttermektől a kilátókig, a kávézóktól a boltokig, a filmfesztiváloktól a játszóterekig, a galériáktól a pizzériákig. 444 hely szakértő tippekkel, hogy az is megtalálja a neki való helyet, aki gyerekkel kirándulna, és az is, aki külföldi partnert vinne üzleti ebédre. Így néz ki belülről:

A 444 jó hely között olcsó sörkert, drága parfümbolt és számtalan ingyenes programlehetőség is szerepel. Mindegyik felkeresésére egy év sem lenne elég, és tapasztalatból beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy sok közülük visszatérő vendéget csinál az emberből.

Az elmúlt négy évben Budapest sokat változott. Új cukrászdák nyíltak, új sportpályák épültek, új kultúrhelyszínek robbantak be. A 444 jó hely Budapesten 2022-es kiadásában szereplő helyek nagy része nem is volt benne a 2018-as kötetben. De kalauzunk egyébként is teljesen megújult, a dizájntól a térképek elrendezésén át az egyes helyekről sok pluszinformációt elmondó piktogramokig.

Egy pillanatig sem mondjuk, hogy ez a 444 legjobb hely Budapesten. Csak azért kezeskedünk, hogy a kalauzban szereplő mind a 444 hely jó, és aki elolvassa útikönyvünket, azt is tudni fogja, hogy lehet a lehető legtöbbet kihozni belőlük. Jó szórakozást Budapesten!