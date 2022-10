Giorgia Meloni lesz Olaszország első női miniszterelnöke

Azonnal, további egyeztetések nélkül elfogadta a miniszterelnöki megbízatást Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek (FDI) elnöke az olasz elnökkel tartott újabb találkozón, a kormány szombat délelőtt tíz órakor teszi le esküt -közölte az elnöki palota főtitkára pénteken.



Sergio Mattarella olasz elnök és Giorgia Meloni Fotó: PAOLO GIANDOTTI/AFP

Giorgia Meloni személyesen olvasta fel sajtónak a miniszteri névsort. Az FdI két szövetségese, a Liga és a Hajrá, Olaszország (Forza Italia) adja a két kormányfő-helyettest. Egyikük Antonio Tajani, a FI politikusa, aki egyben a külügyminiszter is lesz, a másik Matteo Salvini, a Liga vezetője, aki a kikötőkért is felelős infrastrukturális tárcát vezeti majd.

Fotó: BARIS SECKIN/Anadolu Agency via AFP

Bár az új kormány felállítása olasz viszonylatban gyors volt, de felszínre hozta a koalíción belüli feszültségeket is, mivel Berlusconi többször is megpróbálja aláásni Meloni tekintélyét. Meloni a héten hangsúlyozta, hogy kormánya határozottan NATO- és Európa-párti lesz. „Aki nem ért egyet ezzel az alapelvvel, az nem lehet a kormány tagja” - mondta.

A kormány huszonnégy tagjából öt-öt a FI-nek és a Ligának jutott. Giorgia Meloni az ország első női miniszterelnöke. A gazdasági minisztérium élére Giancarlo Giorgetti, a Liga politikusa kerül, aki a korábbi Draghi-kormányban a gazdasági fejlesztésért volt felelős. Az új belügyminiszter Matteo Piantedosi prefektus, aki a volt belügyminiszter Matteo Salvini kabinetfőnöke volt. Védelmi miniszter lett a Giorgia Meloni egyik legközelebbi munkatársaként ismert Guido Crosetto. Szintén az FdI politikusa, Raffaele Fitto EU-ügyi tárca nélküli miniszter lesz, és a kohézióért és a gazdasági helyreállítási források felhasználásáért is felelős lesz.

Szakértői kormánytagnak számít Carlo Nordio nyugalmazott ügyész, aki az igazságügyi miniszteri széket kapta meg, és az egészségügyi miniszter, Orazio Schillaci orvos, a római Tor Vergata egyetem rektora. Több minisztérium hatásköre bővül, újdonságnak számít a születési politikáért is felelős családügyi, valamint a fogyatékosággal élőkért felelős minisztérium. A volt szicíliai kormányzó, Nello Musumeci vezeti a Dél-Olaszország felzárkóztatásáért felelős minisztériumot, ami mostantól a tengeri politika hatáskörét is megkapja. A gazdasági fejlesztési minisztérium új nevében az szerepel, hogy a vállalatokért és az olasz nemzeti termékek védelméért is felelős. A mezőgazdasági minisztérium nevében feltüntetik, hogy a tárca biztosítja az élelmiszerszuverenitást. (Reuters/MTI)