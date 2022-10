Repülővel mentek Sármellékre Szalay-Bobrovniczky miniszterért, hogy ne kelljen 270 kilométert autóznia

270 kilométernyi autózást spórolt meg a magyar állam Szalay-Bobrovniczky Kristófnak, akiért a Magyar Honvédség vasárnap repülőt küldött a Zalaegerszeghez közeli Sármellékre, hogy egyenesen onnan repülhessen Ankarába, ne kelljen már ezért elautóznia a kecskeméti reptérig, derült ki a Népszava cikkéből. A miniszter ezzel legfeljebb három és fél órányi időt nyert, a közlekedési szabályokat betartva ennyi ideig tartott volna útja Zalaegerszegről a kecskeméti reptérre. Rendőri biztosítással, a sebességhatárt túllépve a miniszter minden bizonnyal ennél rövidebb idő alatt is elérhetett volna Kecskemétre.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf (középen, zakóban) honvédelmi miniszter maga is katonaviselt ember, díszelgőként szolgált a Magyar Honvédségben. Fotó: SZOVATHY KINGA/Szalay-Bobrovniczky Kristóf/Facebook

Szalay-Bobrovniczky így hétfő reggel már kipihenten jelentkezhetett be a Facebookon Ankarából, hogy videóban számolhasson be róla, hogy sűrű napi programja előtt futni is van még ideje. Szalay-Bobrovniczky amúgy török kollégájával, Hulusi Akar védelmi miniszterrel találkozott, illetve felkereste azt a gyárat, ahol a Magyar Honvédség által beszerzett Gidrán páncélozott szállítójárműveket gyártják.

Szalay-Bobrovniczky vasárnap a kivételezett kevesek között lehetett, akik a helyszínen, élőben hallgathatták végig a rekedt miniszterelnök, Orbán Viktor október 23-i beszédét, amiben ügyesen sikerült elkerülnie a párhuzamok megvonását az 1956-os és az ukrajnai orosz agresszió között. A FlightAware repülési portál adatai alapján a Magyar Honvédség HUAF409 hívójelű Airbusa vasárnap délután 3:08-kor szállt fel a kecskeméti reptérről, és 36 perccel később landolt Sármelléken, ahonnan 4:18-kor indult el Ankarába, a fedélzetén a honvédelmi miniszterrel, írja a Népszava. A Honvédelmi minisztérium a lap érdeklődésére elismerte, hogy valóban a miniszter utazott a géppel Ankarába, de a több millió forintos zalai kitérőt nem indokolták.