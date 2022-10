Szeptemberben megállt az albérletek drágulása

Vége a drágulásnak az albérletpiacon, bővülésnek indult a kínálat is, írja legfrissebb elemzésében az Ingatlan.com, amely a Központi Statisztikai Hivatallal közösen vezeti a lakbérindex-statisztikát.

Legfrissebb elemzésük szerint szeptemberben másfél évig tartó drágulási hullám ért véget, országosan és Budapesten is stagnálnak a bérleti díjak, augusztushoz képest elenyésző a változás. A trendek alapján pedig nem is számítanak újabb áremelkedésre, mert októberben bővülésnek indult a kínálat is, országos szinten 3,1 százalékkal több lakást kínáltak bérletre, mint szeptemberben.

Éve szinten így is átlag 22 százalékos volt a lakbérek drágulása országosan, Budapesten pedig 24 százalék volt. Az inflációt is figyelembe véve a bérleti díjak még így se érték el a koronavírusjárvány előtti szintet.

"Számítani lehetett a havi szintű drágulás megtorpanására a korábbi adatokból, július óta ugyanis egyre kisebb ütemű emelkedést mutatott a lakbérindex" - kommentálta a legfrissebb adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.