Internetezők és egy bátor kertész segítségével kapták el az elszökött agresszív kismalacot Budapesten

Október 25-én kedden a home office-ban dolgozó Evelyn délelőttje úgy indult, mint általában: miután megreggelizett hűvösvölgyi otthonában, pár percre kinyitotta Tarhonya, a törpemalac kerítéssel leválasztott lakrészének kiskapuját, hogy a lelkes kisdisznó rohangálhasson kicsit a nagy kertben.

Ő itt Tarhonya:

Itt pedig még közelebbről:



Nem sokkal később, miközben odabent a házban tevékenykedett, Evelyn telefonjára csetüzenet érkezett. Egy ismerőse azzal kereste, hogy egy pesthidegkúti FB-csoportba valaki épp most posztolt ki egy fotót egy a Máriaremetei úton kolbászoló, szökött törpemalacról. Evelyn kiszaladt a kertbe, de Tarhonya nem volt sehol, pedig a kapu zárva. Pillanatok alatt világossá vált, hogy tudott lelépni: a nagy, elektromos kertkapunak volt néhány centi játéka, az elszánt malac ebbe a résbe feszítette be az orrát, majd olyan erővel feszegette tovább a masszív fémszerkezetet, hogy sikerült kipréselnie magát a résen. Tele is lett horzsolásokkal az oldala, pedig keményebbek a sörtéi, mint egy tankerületi igazgató szíve.

Evelyn igencsak megijedt, mert Tarhonya, aki korábban sosem próbált szökni, és már jó fél éve póráz nélkül tudott sétálni, az utóbbi napokban furcsán viselkedett. Vasárnap a szokásos sétája közben például egyszerűen elszaladt, és csak a szomszédság gyors összefogásának hála sikerült percekkel később és több száz méterrel arrébb megtalálni. Azóta újra pórázon sétáltatták. (A gazdája az esetet annak tulajdonította, hogy most van a vaddisznók párzási időszaka.)

Szóval Evelyn igencsak megijedt, hogy mi lesz a malacával, ezért miközben a környék utcáit rótta, gyorsan kiposztolta a környék FB-csoportjába, hogy Tarhonya meglépett, majd a kommenteket figyelve kereste tovább a disznót. Közben sorra érkeztek a netezők fotói arról, hogy hol látták a disznócskát:

Alig telt el néhány perc, és egy környékbeli, A. már jelezte is, hogy nála van a malac.

Mint kiderült, A. éppen orvoshoz indult volna a gyerekével, amikor a házuk előtt az utcán megpillantotta Tarhonyát. Akinek Evelyn posztjából tudta a nevét, így meg is tudta szólítani. Tarhonya lelkesen odakocogott hozzá. De ezután nem valami édeskés jelenet következett, hanem az, hogy Tarhonya az Agresszív Kismalac szerepében két lábra állva felugrott A-ra és harapdálni kezdte. De A. nem ijedt meg tőle, ráadásul óriási mázlija volt: a telkükön dolgozó kertész szabadidejében törpemalac-tenyésztéssel foglalkozik, így egyrészt egyáltalán nem félt Tarhonyától, másrészt tudta, hogy kell elkapni. Így előbb megragadta a hátsó csülkeinél:

Majd fogta a malacot, és bedugta egy sárga zsákba:

Evelyn elmondása szerint Tarhonya a hangját meghallva gyorsan lenyugodott a zsákban, és megpróbált úgy tenni, mintha nem történt volna semmi különös. Így nézett ki a kicsit sem bűnbánó szökevény hazafelé menet:

Evelyn az esetből két tanulságot vont le: hogy milyen marha nagy a közösség, illetve a törpemalac ereje.

Utóbbi azért fontos tanulság, mert a törpemalac az egyik legdivatosabb újonc a házi kedvencek mezőnyében. Rengeteg kertes házban lakó állatkedvelő fantáziáját birizgálja az esetleges malacbeszerzés. Márpedig törpemalaccal élni ugyanúgy lehet óriási buli, mint határtalan szívás. A téma annyira forró, hogy új könyvemben, ami a háziállatokkal foglalkozik, és aminek a címe „Idegtartás – A legnépszerűbb házi kedvencek titkolt bűnei”, az egyik legnagyobb fejezet szól a törpemalacokról. És mit tesz a totál véletlen, kisdisznócska-témában az első interjúalanyaim éppen Evelyn és Tarhonya voltak. Úgyhogy duplán örülök, hogy ennek a hírnek a főszereplője ilyen hamar épségben megkerült.