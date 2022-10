A L'Orealt is perli a nő, akinek 28 éves korában távolították el a méhét, miután rákos lett, feltehetően hajegyenesítőktől

Jenny Mitchell családjában korábban nem fordult elő daganatos megbetegedés, de 2018-ban, 28 éves korában méhrákot diagnosztizáltak nála, emiatt el kellett távolítani a méhét és a méhnyakát.

Sok fekete nőhöz hasonlóan Mitchell is hajegyenesítő termékeket használt gyerekkora óta. Elmondása szerint tízéves korától egészen 2022 tavaszáig használta ezeket a termékeket, anélkül, hogy tudta volna, összefüggés lehet a hajegyenesítők és a méhrák kialakulása között. Mitchell úgy döntött, beperli öt ilyen termék gyártóját, köztük a L'Orealt is.

A Guardian október közepén írt arról, hogy egy frissen megjelent tanulmány szerint a hajegyenesítő termékek használata jelentősen növelheti a méhrák kialakulásának kockázatát. Alexandra White, az amerikai környezetegészségügyi kutatóintézet (NIEHS) munkatársa, a tanulmány vezetője szerint azoknál a nőknél, akik soha nem használtak hajegyenesítőt, 1,64 százalék eséllyel alakul ki méhrák 70 éves korukra, azoknál viszont, akik gyakran használtak ilyen terméket, a kockázat 4,05 százalékra emelkedik.

White elmondta, a méhrák „egy viszonylag ritka ráktípus”, bár az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) szerint a leggyakoribb a nőgyógyászati rákbetegségek között az Egyesült Államokban, és a megbetegedések aránya emelkedik, különösen a fekete nők körében.

A nemrég megjelent tanulmány során a kutatók 33 947 különböző etnikumú, 35 és 74 év közötti nőt figyeltek 11 éven keresztül. Ezalatt 378 nőnél alakult ki méhrák. Az egyéb kockázati tényezőkön túl arra lettek figyelmesek, hogy a méhrák kialakulásának esélye több mint két és félszer nagyobb volt azoknál a nőknél, akik a betegséget megelőző évben több mint négyszer használtak hajkiegyenesítő terméket. Korábbi tanulmányok már kimutatták, hogy a hajegyenesítők az endokrin rendszert károsító anyagokat tartalmaznak, és találtak összefüggést az ilyen termékek használata és a mell-, illetve petefészekrák kialakulása között.

A nemrég közzétett tanulmányról White azt mondta, „az eredmények az első epidemiológiai bizonyítékok a hajkiegyenesítő termékek használata és a méhrák közötti összefüggésre”, de „további kutatásokra van szükség, hogy azonosítani lehessen az összefüggést kiváltó konkrét vegyi anyagokat”.

Fotó: VYSTEKIMAGES/Photononstop via AFP

A CNN-nek nyilatkozó Eris Eady a kétezres évek elején kozmetológusként dolgozott, és sokszor használt hajkiegyenesítő termékeket a saját, illetve más nők haján is. Elmondása szerint akkoriban a fodrász- vagy kozmetikusiskolákban se nagyon volt arról szó, hogy miként kell ápolni a fekete nők természetes haját.

Eady azért hagyta abba a termékek használatát – anyja kérése ellenére, aki félt, hogy lányát majd diszkriminálják a hajegyenesítő használata nélkül –, mert minden egyes alkalommal, amikor kiegyenesítette a haját, sebek keletkeztek a fejbőrén. Azt mondta, aggódik, hogy milyen hosszú távú egészségügyi következményei lehetnek annak, hogy sokáig használt ilyen termékeket.

Jenny Mitchellt az általa indított perben Ben Crump és Diandra Debrosse Zimmermann ügyvédek képviselik, és bár – ahogy White is mondta – további kutatásokra van szükség, a most indított keresetben azt írják, Mitchell méhrákját „az okozta, hogy rendszeresen és hosszan volt kitéve a ftalátoknak és más, az alperesek hajápolási termékeiben található, endokrin rendszert károsító vegyi anyagoknak”.

A CNN azt írja, a kereset szerint Mitchellnél 2018. augusztus 10-én diagnosztizálták a méhrákot, a méhét másfél hónappal később, szeptember 24-én távolították el. „Akkor, 28 évesen veszítettem el az álmot, hogy anya lehessek” – mondta a nő, aki úgy emlékszik, hogy nyolcéves kora körül kezdett hajegyenesítőket használni.

„Mint a legtöbb fiatal afroamerikai lány, én is fiatalon találkoztam a kémiai hajegyenesítőkkel. Mert a társadalom elvárja, hogy egy bizonyos módon nézz ki. Én vagyok az első hang az engem követő sok hang közül, aki szembeszáll ezekkel a cégekkel, és kimondja: elég volt.” A Mitchellt képviselő Ben Crump hozzátette, a fekete nők nemcsak a társadalmi nyomás miatt használnak ilyen termékeket, hanem a termékeket forgalmazó vállalatok külön őket célzó reklámjai miatt is. A CNN cikkében úgy fogalmaznak, hogy a legtöbben főként „az eurocentrikus szépségnormák”, a társadalmi nyomás és a fekete nőkkel szembeni diszkrimináció miatt használnak ilyeneket.

Crump szerint „a fekete nők már régóta a kifejezetten nekik forgalmazott, sokszor veszélyes termékek áldozatai”, mert mindenhol azt kapják, hogy „ezeket kell használniuk, hogy megfeleljenek a társadalmi normáknak”. „Valószínűleg az derül majd ki, hogy Mitchell tragikus esete csak egy a számtalan hasonló közül, amelyeket az okozott, hogy a cégek agresszíven félrevezették a fekete nőket, csak hogy növeljék a profitjukat.”

A Michigani Állami Egyetem egy 2020-as tanulmánya szerint a fekete nők 80 százaléka mondta azt, hogy a munkahelyén azért nem visel „természetes frizurát”, és azért egyenesíti ki a haját, mert azt nélkülözhetetlennek tartja a társadalmi és gazdasági sikerhez. Szintén 2020-ban készült egy tanulmány a Duke Egyetemen, amely szerint a természetes frizurával rendelkező fekete nők kisebb valószínűséggel járnak sikerrel egy állásinterjún, mint a fehér nők vagy a kiegyenesített hajú feketeék. A tanulmányban részt vevők azt mondták, a fekete nők természetes frizuráját – a fonatokat, az afrofrizurát vagy a rasztát – kevésbé tartják professzionálisnak.

„Nem szabad engedni, hogy a fekete nőknek választaniuk kelljen aközött, hogy az uralkodó szépségnormákat tartják-e szem előtt a munkahelyük megtartása érdekében, vagy inkább azt, hogy emiatt nem kockázatják az életüket és az egészségüket” – ezt Nsenga Burton kultúrkritikus és az Emory Egyetem film- és médiamenedzsment szakának társigazgatója mondta, aki szerint ez „őrület és diszkrimináció”.