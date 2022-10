Tömegpánik tört ki a szöuli Halloween-bulin, többen meghaltak

Tömegpánik tört ki Dél-Korea fővárosának Itaewon kerületében rendezett Halloween-bulin, írja a BBC. Legalább 59-en meghaltak, több mint százötvenen megsérültek. A közösségi médiában terjedő videókon számos újraélesztést látni, valamint ahogy a mentősök húzzák ki a mások alá rekedt embereket. Yoon Suk-yeol dél-koreai elnök azonnali válságülést hívott össze.

The rescue of the people in distress..at a party during the Halloween celebrations..in South Korea..#SouthKorea #Halloween #Seoul #Itaewon #이태원 #이태원사고 #압사사고 pic.twitter.com/cClBlfhTt3