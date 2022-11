Szépséges szörnyetegek

„Elég sokszor megköveztek minket, nem? Volt, hogy az utcán azt mondták, hogy fúj, többször így az arcomba. Jött velem szembe két ember és így megláttak, és fúúúj.”

Nemes Anna rendezőt régóta lenyűgözték a női testépítők. Meg szerette volna megtudni, mi van a felfújt, narancssárgára szolizott izmok, a férfiasan deltás hátak, a szemhéjra kent csillámok és műszempilla mögött. Hogy mi hajtja azokat a nőket, akik férfias testet gyúrnak maguknak. A Beauty of the Beast ilyen nőkről szól.

A testépítő versenyek bizarr, csillogó, kissé groteszk világa mindig jó téma lehet egy dokumentumfilmesnek, de Nemes nem ezeken a szürreális eseményeken forgatott. A film 45 perce alatt olyan nők beszélnek magukról, akikben nagyjából csak az a közös, hogy leküzdhetetlen vágyat éreznek arra, hogy anatómiailag tökéletes testet építsenek maguknak, akkor is, ha maguk is tisztában vannak annak a következményeivel. Például hogy az arcuk eltorzul, férfiassá válik, hogy rendszeresen megkapják, hogy szörnyeteget csináltak magukból, és akkor is, ha talán megszállottságuk az oka annak, hogy párkapcsolatuk nem működik tovább.

A filmben tulajdonképpen hangosan gondolkodnak a szereplők, beszélnek arról, megérte-e a sok áldozat, amit a testépítésért hoztak, és bár a válasz nem egyértelmű, azt mindannyian belátják, hogy nem tudnának másmilyenek lenni. Csinálni kell, emelni a súlyt, letolni a kardiót, figyelni minden falatra.

Fotó: Beauty of the Beast/Verzió

Csonka Eszter testépítő világbajnok, kívülről nézve gyakorlatilag mindent elért. A filmben viszont azt az oldalát látjuk, aki mélységesen gyászolja az édesanyját, aki rendre megkérdőjelezi magát, és minden elnyert kupa ellenére is retteg attól, hogy szürke kisegér marad. Fájdalmát tetézi, hogy véget ért párkapcsolata, ami számára éveken át a világot jelentette. Balla Yvette négyszeres testépítő világbajnok, van két lánya és egy fekvenyomó-bajnok férje. Az egész család edz, Yvette nagyobb lánya már maga is bajnok, a kisebb pedig úgy tolja a felhúzódzkodásokat, ahogy legtöbbünk sose fogja. Yvette, amikor dönteni kellett, hogy csúcsra járatja karrierét vagy szül még egy gyereket, egy percig se gondolkodott, és nem bánta meg. S. Németh Eszter egy energiabomba. Már a puszta jelenléte is erős - hangos és határozott.

„Bodyfitneszesként, visszanézem azokat a képeket, egy tök szép csaj voltam. Fiatal, 38 éves, és tök szép. És abból így évről évre torzult el a fejem. De nem vicc, konkrétan, ez is objektív. Az emberek ezt nem merték nekem megmondani, hogy most már azért egy kicsit rosszul nézel ki. Gondolom, féltek tőlem” - mondja. Szabó Noémi több mint húsz éve foglalkozik testépítéssel. Talán az ő arcáról készült közeli felvételek a legerősebbek edzés közben.

Fotó: Beauty of the Beast

A Beauty of the Beast lehetett volna olyan, mint sok más, a témát feldolgozó dokumentumfilm, de - bár biztos nagy a kísértés - konkrét versenyről csak a film legvégén látunk képet. És ott már nem a furcsa környezetet látjuk, és észre se vesszük a bizarr jelmezeket - csak Csonka Eszterre koncentrálunk. Ez egy szép film szép emberekről, akik akkor élnek igazán, amikor saját határaikat feszegetik - ahogy egyikük mondja, ha beledöglenek is.

A Beauty of the Beast rendezője, Nemes Anna festőművész, ez az első filmes munkája. A magyarországi premier jövő héten, a Verzió dokumentumfilm-fesztiválon lesz.