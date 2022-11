A magyar gyerekek 85 százalékát már bántalmazták az iskolában

Aggasztó eredményeket mutat az a kutatás, amelyek a Medián készített a 12-20 éves fiatalok között az UNICEF megbízásából. Ebből kiderült ugyanis, hogy a magyar diákok több mint fele, 66 százaléka arról számolt be, hogy az iskolában rendszeresen éri vagy érte fizikai, lelki vagy verbális erőszak. Az erről beszámoló fiatalok felének naponta kell vagy kellett átélnie a bántalmazást. A felmérés szerint a magyar fiatalok 85 százalékát bántalmazták már valamilyen formában legalább egyszer az iskolában.

Az elkövetők a legtöbb esetben, az esetek 58 százalékában osztálytársak, más diákok, de az esetek 21 százalékában a tanár is bántalmazóként lépett föl. Minden harmadik bántalmazott gyerekkel előfordult már, hogy a napi szintű iskolai zaklatás miatt nem ment be az óráira. A felmérés eredményei alapján az iskolai zaklatásban érintettek fele kisiskolásként, 6 és 10 éves kora között tapasztalt először bántalmazást az iskolában.

A fizikai erőszakon túl ebbe bele kell érteni a lelki bántalmazás formáit is, mint például egy közös programból való kizárás, teljes kiközösítés vagy a verbális agresszió. Minden második iskolában bántalmazott gyerek zaklatása az online térben is folytatódik. Az online térben zajló megalázás, gúnyolódás a lányok körében elterjedtebb, mint a fiúknál és az sem ritka, hogy a bántalmazott nem is ismeri vagy nem tudja beazonosítani az elkövetőt. Erről a válaszadók 23 százaléka számolt be.

A segítségkérés az eredmények szerint az esetek körülbelül felében hatékony, és érdemi változást idéz elő. Legtöbben először a szülőkhöz, osztályfőnökhöz és az osztálytársakhoz fordulnak, akiknek köszönhetően javul is helyzetük. A válaszadók negyede azonban úgy érzi, hogy senkivel nem tudja megosztani a problémáját.

Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója szerint a szülők fokozott figyelme mellett a pedagógusoknak is kiemelkedően fontos szerepük van a bullying megelőzésében és kezelésében. "Megfelelő eszközök ismeretében sokat tehetnek azért, hogy megelőzzék az osztályukban kialakuló zaklatást, ezért is fontos a jól képzett pedagógus bizalmi viszonya és párbeszédre való nyitottsága a gyerekekkel és a szülőkkel"- nyilatkozta Szlankó