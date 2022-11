Az elsüllyesztett Moszkva cirkáló eltűnt szakácsának is behívót küldött az orosz hadsereg

Gördülékenynek eddig se nevezhettük Vlagyimir Putyin rendkívüli, részlegesnek nevezett mozgósítását - ami úgy volt részleges, ahogy különleges katonai művelet az ukrajnai háború -, de a szentpétervári katonai kommiszariátusnak sikerült minden elképzelést felülmúlnia. A Fontanka című helyi független újság értesülései szerint a sorozóbizottságnak sikerült behívót postáznia az április 13-án elsüllyesztett Moszkva rakétacirkáló a hadihajó elsüllyedésekor eltűnt szakácsának is.

A Moszkva rakétacirkáló 2013 májusában a szevasztopoli kikötőben. Az orosz Fekete-tengeri Flotta zászlóshajóját 2022. április 13-án süllyesztették el az ukránok. Fotó: STRINGER/REUTERS

A Fontanka beszámolója szerint a most behívott férfi családja április 8. óta nem hallott felőle. A Moszkvát április 13-án süllyesztették el az ukránok, és bár az orosz védelmi minisztérium kapásból azt hazudta, hogy a hajó teljes legénysége megmenekült, azóta már hivatalosan is elismerték 27 tengerész "eltűnését". A valós áldozatok száma ennél jóval magasabb lehet, a Meduza a Fekete-tengeri Flotta parancsnokságán dolgozó forrása szerint 37 tengerész vesztette életét - az eltűntekről, köztük az októberben újra mozgósított szakácsról pedig ennyi idő után joggal feltételezhetjük, hogy valamennyien meghaltak. (Via Meduza)