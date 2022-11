Két óra sztrájk miatt 33 ezer forintot vontak le egy Pest megyei tanár fizetéséből

Matematikát és informatikát tanít 25 éve az a Pest megyei pedagógus, akinek októberi fizetéséből 33 ezer forintot vont le a tankerülete, írja a Szabad Európa. A pedagógus még október 5-én vett részt egy tiltakozó akcióban, több tanárral, diákokkal és szülőkkel közösen.

A tankerület felé akkor kétórányi sztrájkot jelentettek be, de a bérpapírján azt vette észre, hogy 33 ezer forintot vont le a fizetéséből a Dunakeszi Tankerületi Központ. Ez azért is érdekes, mert a túlóráiért például bruttó négyezer forintot szokott kapni. A pedagógus a sztrájkalapot fenntartó PDSZ-hez fordult, mert mint fogalmazott, számára minden fillér számít, és ha ennyivel csökkentik a fizetését, akkor többet nem fog tudni sztrájkot vállalni.

A szakszervezet elmondása szerint több tanár is hasonló panasszal kereste meg őket, ebben a tankerületben fordult elő az is, hogy egy tanártól a teljes napi bérét levonták, pedig több órát is megtartott. A sztrájktörvény alapján a sztárjk idejére kieső munkaidő esetére, ha csak nem született erről eltérő megállapodás, nem illeti meg a dolgozót juttatás, de a 33 ezer forint sehogy se jöhetett ki a szakszervezet szerint.

A PDSZ közölte, hogy szerintük a levonás jogellenes, a pedagógus számíthat a szakszervezet jogsegélyszolgálatának segítségére és a sztrájkalapból kompenzációra.

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője szerint az is jogellenes, hogy a tanároknak küldött bérjegyzékek nem felelnek meg a Munka törvénykönyve előírásainak, amely szerint a munkavállaló számára egyértelműen jelölni kell a dokumentumban a különböző tételeket. A sztrájkolók esetében azonban nincs tételesen leírva, hogy kitől miért és mennyit vontak le, csak azt látják a tanárok, hogy mennyivel kaptak kézhez kevesebbet.