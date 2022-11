Tarra vágott bükki erdőben akciózott a Greenpeace

A Greenpeace Magyarország egy óriási baltát ábrázoló jelet rakott ki egy tarra vágott területen a Bükki Nemzeti Parkban, hogy felhívja a figyelmet a szemünk előtt zajló gátlástalan természetpusztításra.

Íme:

A szervezet szerint az ország védett és Natura 2000 területeinek nagy részén már eddig is túlzott intenzitású fakitermelés zajlott, amit a kormány augusztusban elfogadott tűzifarendelete csak tovább súlyosbított, pedig a lakosság valódi tűzifaigénye a természetvédelmi korlátozások fellazítása nélkül is teljesíthető lenne. Ennek ellenére most, ebben a pillanatban is számos helyen zúgnak a láncfűrészek.

Ma Magyarországon még a védett területeken lévő erdők is erdőgazdaságok, azaz gazdasági társaságok kezében vannak, amelyeknek profitot kell termelniük. Ennek eredményét minden kirándulni szerető ember a saját szemével láthatja: az erdeink tele vannak tarra vágott foltokkal, és alig van már olyan hely az országban, ahol igazi erdőben sétálhatunk. Olyanban, ahol a csemeték mellett vannak termetes öreg fák, kidőlt holtfák, netán egy-egy igazi famatuzsálem is



- írta a Greenpeace.

A 444 is írt arról, hogy a kormány gyakorlatilag felfüggesztette a fakitermelésre vonatkozó természetvédelmi szabályokat, és szinte mindenhol engedélyezte a tarvágást, és kiviteli tilalmat rendelt el az energiahordozókra, így a tűzifára is. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint a rendkívüli szabályok kizárólag abban az esetben lépnek életbe, ha az ország tűzifaigényét már nem lehet az átlagos keretek között kielégíteni.