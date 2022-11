Kaczynski nem szeretne olyan országban élni, ahol a 12 évesek leszbikusnak vallják magukat

„Hölgyeim és uraim, nem szeretnénk egy olyan országot – pedig sajnos már Lengyelországban is terjed az ilyen –, ahol 12 éves lányok leszbikusnak vallják magukat” – mondta Wadowice városában Jaroslaw Kaczynski a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság pártjának (PiS) vezetője.

Jaroslaw Kaczyński, a PiS elnöke Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Az LMBT mozgalmat őrületnek nevezte, ami ellen fel kell lépni, de a gender jelenséggel szemben is kemény kritikát fogalmazott meg: „Minden, ami a génekben van, jelentés nélküli[vé válik]” – mondta, majd ezt is őrültségnek titulálta.