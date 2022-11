Az egyetemi focicsapat egyik tagja gyilkolta meg három csapattársát a virginiai egyetemi ámokfutásban

A Virginia Egyetem amerikaifocicsapatának három tagja esett áldozatául vasárnap éjjel az ámokfutásnak, amit a csapat egy negyedik játékosa követet el, derült ki egy nappal a történtek után.

A rendőrség nagy erőkkel kutatta át a lövöldözés után az egyetem kampuszát. Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

A rendőrség tájékoztatása szerint az ámokfutót, Christopher Darnell Jonest őrizetbe vették a rendőrök, három rendbeli gyilkosság miatt már vádat is emeltek ellene.

Az amerikai egyetemi csapatok játékosaik javát a gimnáziumokból maguk toborozzák, de minden csapatban helyet kapnak úgynevezet walk onok, vagyis olyan játékosok is, akik sportösztöndíjajánlat nélkül kerülnek be az egyetemre, és maguk jelentkeznek játékosnak a csapatba. Darnell Jones ilyen walk on volt. Áldozatai, Devin Chandler és Lavel Davis elkapók, valamint D'Sean Perry linebacker voltak, Chandler és Perry biztosan sportösztöndíjasként kerültek a csapatba.

Az egyetem tájékoztatása szerint a focicsapat tagjai vasárnap közös kiránduláson jártak Washingtonban egy színi előadáson. Darnell Jones a hazafele tartó buszon kezdett lövöldözni. Chandler és Perry a helyszínen életét vesztette, Davis a kórházba szállítása után halt bele sérüléseibe.

"Elképzelhetetlenül szomorú nap ez a közösségünk életében" - nyilatkozta a történtek után Jim Ryan, az egyetem elnöke. "Egész egyetemi közösségünk gyászol. A szívem megszakad az áldozatokért és hozzátartozóikért, és mindazokért, akik ismerték és szerették őket" - mondta, és ígéretet tett, hogy megfelelő módon fognak tisztelegni az áldozatok élete előtt.

Az egyetem rendőrsége helyi idő szerint vasárnap este 10:40-kor adott ki riasztást, amiben mindenkit arra szólítottak, hogy keressenek menedéket, miután értesültek az egyetem parkolójában történtekről. A zárlatot végül helyi idő szerint hétfő délelőtt 10:30-kor oldották fel a környék alapos átkutatása után.

Timothy Longo, az egyetemi rendőrség parancsnokának tájékoztatása szerint az egyetem 2021 februárjában értesült Darnell Jones egy korábbi incidenséről, amikor rejtetten fegyvert viselt. Ezután Jonesnak jelentkeznie kellett volna a rendőrségen, de ezt Longo szerint elmulasztotta. (Via The Athletic)