Németországszerte a katari vébé bojkottjára szólítottak a szurkolók

A hétvégén rendezték a Bundesliga utolsó fordulóját a vasárnap induló labdarúgó vébé miatti két hónaposra nyúló téli szünet előtt. Az alkalmat több szervezett szurkolói csoport is arra használta ki, hogy tiltakozzon Katar, vagyis hát az emberi jogok katari helyzete miatt. A Freiburg szurkolói például a kapu mögötti szektorban egy nagy "Bojkottálják Katart" transzparenst feszítettek ki. Az ABC beszámolója szerint több más transzparensen az országban tapasztalható igazságtalanságok ellen tiltakoztak, és úgy tűnt, hogy a csaknem harmincötezer férőhelyes stadion minden látogatójánál volt egy, a világbajnokság bojkottjára szólító transzparens.

A Hertha BSC szurkolói a katari vébé bojkottjára szólítottak csapatuk utolsó őszi meccsén is. Fotó: SOEREN STACHE/dpa Picture-Alliance via AFP

Mainzban a szomszédvár Eintracht Frankfurt elleni meccsen szintén tiltakozó transzparensek jelentek meg. A Hertha BSC szurkolói pedig a Köln elleni győzelemmel zárult meccsen azt írták a transzparensükre, hogy "egy herthás se nézi majd a katari vébét". Egy hete, a Hertha Bayern elleni meccsén mindkét szurkolótábor transzparensekkel tiltakozott, külön is kiemelve, hogy a vébé stadionjainak építésén százával vesztették életüket a vendégmunkások.

A hétvégi csak az utolsó volt a hetek óta tartó tiltakozások sorában, a német stadionokban már több forduló óta folyamatosan tiltakoznak a katari világbajnokság ellen. A vébé ellen leghangosabban a Bojkottáljuk a 2022-es katari vébét csoport tiltakozott, melnyek egyik vezetője, Bernd Beyer azt mondta az AP-nek, hogy eleve hibás döntés volt Katarnak adni a rendezés jogát, és hibás is maradt. "A szurkolók nem tudnak azonosulni vele, és azt mondják, inkább nem is akarják, hogy közük legyen a vébéhez. De nem csupán kikapcsolják, hanem aktívan bírálják is [a világbajnokságot]" - mondta.

Beyer szerint a katari vébé elleni tiltakozási hullám beleillik a futball elüzletesiesedése miatt érzett indulatokba. "Az egész profi foci egyre kommerszebb. Ezzel pedig nehéz azonosulni. Ez történik most Katarban is. Hibás döntés volt [odaadni a rendezést], mert Katarban nem számítanak az emberi jogok, kizsákmányolják a vendégmunkásokat, tiltják a homoszexualitást" - mondta.

Beyer szerint a hetek óta tartó tiltakozási hullám amúgy alulról szerveződött, nem az ő csoportjuk koordinálta, az csak dokumentálta a tiltakozásokat a közösségi médiában. (Via ABC News)