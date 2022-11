Nem értik a szülők, miért zárnak be egy bölcsődét Nyíregyháza belvárosában

Ellentmondásos indokok alapján zárják be decemberben a nyíregyházi Hóvirág bölcsődét.

A képviselők által megszavazott előterjesztésben még az energiaárakra hivatkoztak, majd Kovács Ferenc fideszes polgármester arról beszélt a helyi tévében, hogy gyerekhiány miatt nincs értelme fenntartani az intézményt.

A rezsinövekedés miatt átszervezett szociális ellátások közül ez az egyetlen, amihez nem kapcsoltak határidőt, minden más esetben megmondták, mikor térhet vissza az élet a rendes kerékvágásba.

Közben az önkormányzat épp október végén írt ki közbeszerzést új férőhelyekre egy másik bölcsődében, a Hóvirágtól 15 perc sétatávolságra.

„Derült égből villámcsapás volt” - mondta Borivó Krisztina, a szülői munkaközösség vezetője, aki csak a döntés másnapján értesült a hírről. Az önkormányzat azóta sem válaszolt semmilyen megkeresésére, hiába próbálkozott emailben, telefonon és személyesen is. Aláírásgyűjtést is indított, amihez két kivétellel az összes gyerek szülei csatlakoztak, de ez sem volt elég. Az általa kezdeményezett, rendkívüli szülői értekezletre az alpolgármestert is meghívta, de nem ment el.

A hivatal a 444 kérdéseire sem válaszolt.

Van elég gyerek

Borivó több okból elhibázottnak tartja a bezárást.

Először is, szerinte szó sincs arról, hogy ne lenne elég gyerek, sőt a Hóvirág bölcsőde kifejezetten népszerű a szülők körében. Azt mondta, idén szeptember óta 32 gyereket szoktattak be, és bár összesen 40 férőhely van, valójában a maradék nyolcat is kiosztották már. „Megvan a teljes létszám, és folyamatosan érdeklődnek. Ez az egyetlen bölcsőde a belvárosban. Pici, családias, csodaszép, nagyon jó kisgyermeknevelőkkel. Arról híres, hogy nehéz helyet kapni.”

Az előterjesztés három másik intézményt jelölt ki a gyerekeknek, ezek gyalog 20-40 percre vannak a Hóvirágtól. Azóta azt mondták, más bölcsődét is választhatnak, mindenhol van hely.

Miután a szülők a helyi ellenzék segítségét kérték, Babosi György momentumos képviselő megkereste a szociális ügyekért felelős osztályt. Elmondása szerint ott elismerték neki, hogy tényleg van elég gyerek a Hóvirágban, más intézményekben viszont kevesebben vannak. Érdeklődött, mikor indítanák újra a bölcsődét, amire azt a választ kapta, hogy már nem tervezik visszavinni a gyerekeket.

Ehhez képest novemberben újabb riport ment le a helyi tévében. Eltűnt a gyerekhiányos érvelés, és kitartottak amellett, hogy átmeneti bezárásról van szó. Nagy Erzsébet, a gyermekjóléti intézmény vezetője szerint azért nincs pontos határidő, hogy „ha a kapacitás azt igényli”, bármikor újraindíthassák a Hóvirágot.

Nem látnak benne logikát

Ha a furcsa kommunikáció ellenére tényleg átmeneti bezárásról van szó, az sem segít a Hóvirágba már beíratott gyerekeken, mondta Borivó Krisztina. „Ha át kell őket szoktatni máshová, ki kell szakítani a frissen megszokott környezetükből, az drasztikus változást jelent, és nem mindenki veszi könnyen.”

A rezsi szempontjából is logikusabbnak tartaná, ha valamelyik másik bölcsődéhez nyúlnának hozzá. A Hóvirág ugyanis egyetlen, családi házra hasonlító épületből áll, míg más bölcsődék pavilonszerűek, vagyis anélkül is visszafoghatnák a fűtést, hogy bezárnák az egész intézményt. Ráadásul azok a bölcsődék közelebb vannak egymáshoz, a szülők is könnyebben alkalmazkodnának.

Attól tart, hogy ha a Hóvirágot bezárják, nagyon nehéz lesz újranyitni, mert a szülők olyan helyre íratják szívesen a gyereküket, ahol van nyílt nap, megismerhetik a körülményeket. Ha nincs, aki felvegye a telefont, senki sem fogja ezt a bölcsődét választani, mondta.

Ahogy közeledik a december, a szülők egyre inkább kényszerhelyzetbe kerülnek. Arra biztatják őket, hogy válasszanak új bölcsődét, de Borivó szerint félő, hogy ha megteszik, azzal hivatkozási alapot adnak az önkormányzatnak a Hóvirág bezárására. Ugyanakkor szükségük van egy B-tervre, hogy ha minden kötél szakad, decembertől is legyen hova vinni a gyerekeket.

Addig is szeretnék, ha megmagyaráznák nekik: miért pont az ő bölcsődéjüket szemelték ki.