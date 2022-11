Pénteken már eshet a hó

Péntekre északkelet felől a Kelet-európai-síkságot elárasztó hideg levegőből már az északi-északkeleti országrészbe is eljut annyi, amely épp átfedésbe kerülhet a csapadékkal, így az Időkép szerint aznap északon, északkeleten megérkezhet az első havazás. Természetesen leginkább a hegyekben maradhat meg a hó, de az előrejelzések szerint „helyenként síkvidéken is kialakulhat hólepel”. Azt írják, hogy a Zempléni-hegységben, a Bükkben és a Mátrában néhány centiméteres hótakaró is lehet.

A csúcshőmérséklet északon, északkeleten pénteken 0 és +4, máshol mág 5 és 11 fok között alakulhat.