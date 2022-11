Az elektromos autózás nem kompromisszummentes, de abszolút vállalható alternatíva

Az elérhető töltési infrastruktúra mellett a használati szokások is jelentősen meghatározzák, hogy érdemes-e elektromos autózásra váltania a közlekedőknek. Az biztos, hogy a dinamikus fejlődésnek köszönhetően egyre többeknek nyílik meg a lehetőség, viszont még mindig van pár olyan terület, ahol a belsőégésű motorok tarolnak.

Az elektromobilitás térnyerése részben a technológiai fejlődésnek, részben pedig a felhasználók zöld technológia melletti elköteleződésének köszönhető. A lakosság és a vállalatok, ugyanúgy, ahogy az autógyártók, felismerik, hogy a klímavédelmi célok elérése érdekében az olyan mindennapi tevékenységeken is változtatni kell, mint a közlekedés vagy az energiafogyasztás. Ennek eredményeképp a zöldenergia mellett a zöld mobilitás is hódít – amit a szolgáltatók is igyekeznek támogatni.

Az autómegosztás, a töltési infrastruktúra fejlesztése vagy a munkahelyi töltési lehetőségek és a céges elektromos autók biztosítása csak egy része azoknak az elektromobilitást támogató törekvéseknek, amelyek népszerűbbé tehetik az e-autózást. A belsőégésű motorral szerelt autóknál megszokott biztosítási csomagokat az Allianz kiegészíti olyan szolgáltatásokkal, amiket már kimondottan az elektromos járművekre szabtak. Ezeknél ugyanis nemcsak a jármű hagyományos alkatrészei, hanem a töltéshez szükséges eszközök állapota is kulcsfontosságú a tartós és biztonságos üzemeltetéshez.

Mégis, a hívószavak és a megnyerő szolgáltatási kínálat mellett, vagy épp ellenére, az elektromos autózás egyelőre továbbra is egy alternatív életforma. Persze egyre jobban alkalmazkodik a mindennapok megszokott menetéhez, de az, aki úgy dönt, hogy a benzingőzt kilowattórákra cseréli, nem csak az üzemanyag-választásban tapasztal majd változásokat. Az elektromos autózás egyfajta új logikát követel az üzemeltetés, a mindennapi használat és a karbantartás terén is.

Nem kérdés, hogy váltani kell

Annak ellenére viszont, hogy az elektromos autózás új megközelítést jelent, amire nem biztos, hogy minden felhasználó azonnal készen áll, egyre kevesebb idő maradt a szemléletváltásra. Az Európai Unióban 2035 után, az Európai Parlament döntése értelmében nem hozható forgalomba több belsőégésű motorral szerelt autó. A benzines és dízeles modellek kivezetésével elsősorban az EU környezetvédelmi stratégiájának sikerességét kívánják támogatni. Az új közlekedési mód ugyanis jelentősen csökkenti a lokális (főképp városi) kibocsátást, valamint leszorítja a régió kőolajfüggését a közlekedésben.

Emellett, mivel a megtermelt elektromos áram egyre nagyobb része megújuló forrásokból származik – ennek pedig további nagyarányú növekedésére számítanak –, a zöld közlekedés nem csak lokálisan tisztább, hanem globálisan is kedvezőbb kibocsátási értékekkel rendelkezik. Az EU célja, hogy 2050-re klímasemlegessé váljon, ebben pedig mind az elektromobilitásnak, mind a megújuló energiák termelésének óriási szerep jut.

Bár abban, hogy mely országok milyen mértékben álltak át már most az elektromos autózásra, igen nagy különbségek vannak, az tisztán látszik, hogy a piac átalakulóban van. Ehhez hozzájárul, hogy az elektromos autók ma már nemcsak a kibocsátás tekintetében tekinthetők zöld opciónak, hanem a bennük található akkumulátorok hosszú távú hasznosításának problémája is megoldódni látszik. Kiegészítve a megújuló infrastruktúrát, telepített energiatárolókban használhatják fel őket, amire világszerte és Magyarországon is szükség lesz, ugyanis a háztartásokban és kisebb lokális erőművekben megtermelt áramot helyi szinten kell majd felhasználni.

Jól hangzik, jót tesz a bolygónak, mégsem lepik el az utakat a zöld rendszámok

Az elektromos autózás előfutárai, azok a hibrid járművek, amelyeket már jól megszoktak a közlekedők az utakon, hatékony alternatívát jelentettek, amikor megjelentek. Azonban a tisztán elektromos hajtásláncok fejlődése lehetővé tette, hogy egyre nagyobb hatótávolságú – kezdetben városi, mára országos viszonylatban is kihasználható – járművek szülessenek. Mellettük a plug-in hibridek (vagyis azok, amelyek egyszerre rendelkeznek külön tölthető elektromos és belsőégésű motorral) is közkedveltek, már csak azért is, mert tulajdonosaik számos előnyét élvezhetik az elektromos autózásnak, miközben a megszokásaikról sem kell lemondaniuk.

Ilyen előny például a zöld rendszám, ami budapesti és városi viszonylatban igazi joker. Minden olyan autóra zöld rendszám kerülhet, amelyik tisztán elektromos hajtású, vagy az elektromos motorral (és a beépített akkumulátora segítségével) minimum 25 vagy 50 kilométer megtételére képes. Ezzel nemcsak a parkolás ingyenes több városban, hanem védett övezetekbe is behajthatnak a tulajdonosok, ráadásul főleg ezeken a felhasználási területeken, kisebb távok megtétele esetén el tudják érni, hogy gyakorlatilag csak elektromos áramot használjanak a közlekedésre, ami olcsóbbá teszi az autózást. (Emellett a legtöbb bevásárlóközpontban és gyakran a köztereken is dedikált parkolók várják az e-autókat.)

Viszont az elektromos autózás pont az előnyei és a technológiája miatt egyelőre nagyobb beruházást jelent, mint egy belsőégésű modell megvásárlása. A Mobility House összehasonlítása két Hyudai modell vásárlását és üzemeltetését veti össze, az elektromos 5-10 ezer euróval kerülhet többe a belsőégésű változatnál. Ezt azonban az üzemeltetési költségek különbözete az évek során ledolgozza: a kilométerekre vetített fajlagos üzemanyagköltség ugyanis a piaci árak mellett alacsonyabb az elektromos hajtás esetén.

Városban kényelmes, hosszabb távokon kicsit macerásabb

A leggyakoribb kritika az e-autókkal kapcsolatban az egyes modellek viszonylag kicsi hatótávja és az infrastruktúra egyenlőtlensége. Európa szerte nemcsak az elektromobilitás elterjedtsége egyenlőtlen, hanem a töltési hálózat is szórványosan rendeződik el. Ez azt jelenti, hogy míg Hollandiában kimondottan kedvező az ellátottság akár a gyorstöltő állomások tekintetében is, addig például Franciaországban a hagyományos töltőállomások érhetők el könnyebben. Magyarországon pedig a megyék közötti különbségek nehezítik meg az autósok dolgát. Míg Budapesten a városon belül is könnyű töltőállomásra bukkanni, addig Nógrád megyében elég reménytelennek tűnik a keresés.

Az otthoni töltés azonban mindig jelenthet alternatívát és a napelemes beruházások sok felhasználó számára lendületet is adtak a váltáshoz. A megtermelt árammal ugyanis gyakorlatilag ingyen tölthetik fel a járművet, ha pedig a napsütéses órákban csatlakoznak a töltőre, akkor mindezt igazán zöld módon, fenntartható forrásból származó energiával tehetik meg.

A zöldenergia-beruházásokkal egyidőben nemcsak Magyarországon, hanem az egész kontinensen fellendült az elektromos autózás is. 2020-ban az EU-ban az újonnan regisztrált autók 11 százaléka már elektromos volt, ami háromszorosa a 2019-ben regisztráltak számának. Az arány pedig folyamatosan növekszik, 2021-ben már az újautó-eladások közel 18 százalékát tették ki.

Az elektromos autózás mégis igényel egy némiképp új szemléletet. Ugyanis, míg a benzinkutak elhelyezkedése viszonylag egyenletes, addig a töltőállomásoké kevésbé, így hosszabb távú utak előtt tájékozódni kell arról, hol van lehetőség megállni és tölteni az autót. Egy nyaralás vagy egy üzleti út tervezésekor ez nem jelent olyan nagy problémát, viszont, ha rendszeresen kell olyan régiókban megfordulni, ahol szegényes az infrastruktúra, kényelmetlenné válhat a folyamatos keresgélés. Ilyenkor egy alacsonyabb fogyasztású belsőégésű motorral szerelt autó sokak számára még jobb megoldásnak tűnik, ráadásul a hagyományos üzemanyag normadíjjal céges költségként el is számolható cégautók esetén.A céges autók elektromos töltésének elszámolása is megtörténhet, ilyenkor az áramdíjjal kell kalkulálni.

Azok számára viszont, akik otthon töltenek és rövidebb ingázáshoz vagy városban használják az autót, esetleg a munkahelyükön van megfelelő töltési lehetőség, az elektromos autó remek választás. Ezen felül az elektromos autók hajtáslánca kevesebb elemből áll, így kevesebb meghibásodási lehetőséget tartogat. Ezáltal megbízható, tervezhető a működése egy ilyen járműnek. A működése csendesebb és kevesebb rezgéssel is jár, mint egy benzines vagy dízelmotorral szerelt autóé, ami kényelmesebbé teheti az utazást.

Azok számára, akik páratlan nyomatékra vágynak, szintén megkapó lehet egy elektromos modell, ugyanakkor teljesen új dinamikára kell számítani, mint amit egy benzinestől megszokhattunk. A dinamikus gyorsulás teljesen más karakterisztikával jellemezhető, mint a belsőégésű motoros autóké. Személyautókban az elektromos motorok kényelmet jelenthetnek és környezetbarát alternatívát. A bizonytalanok pedig akár online kalkulátor segítségét is kérhetik, amely segít annak megállapításában, hogy számunkra megfelelő lehetőség lehet-e az elektromos meghajtás.

Haszongépjárművek esetén ugyanakkor még várat magára az áttörés. A hatótáv a szállítmányozásban komoly gátat szab az elterjedésének, és bár ma már vannak elektromos kamionok az utakon, csak akkor oldható meg a folyamatos használatuk, ha valamilyen egyedi megoldással biztosítják a töltést az állásidőkben. Ez azonban az országok közötti szállítmányozásban nehezen valósítható meg egyelőre. Kishaszonjárműveknél ugyanakkor már folyamatban van a gépjárműparkok lecserélése, szinte megelőzve a személyautóknál is egyre gyorsuló trendet, mivel egyre jobban megéri váltani a városban használt járművek esetén.

Életmódot tehát nem kell váltani egy elektromos autó miatt, szemléletet azonban érdemes. A környezet nem várhat addig, amíg az elektromobilitás kompromisszummentes alternatívát jelent, a technológia viszont ma már tart ott, hogy a rövid távú használatban az e-autózás lekörözze a belsőégésű motorokkal szerelt járműveket.