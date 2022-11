Máris módosítják az antikorrupciós csomagot

Két törvényjavaslatot adott be a kormány kedd éjjel „Az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról” és „Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról” – írja a hvg.hu.

Bár a képviselők és közjogi vezetők vagyonnyilatkozatáról szóló törvényt pár napja fogadták el, az Integritás Hatóságról szólót pedig hétfő este hirdették ki, most mégis mindkettőt módosítanák. Az indoklás szerint „a kormány és az Európai Bizottság közötti egyeztetés eredményeként pontosítja” a friss rendelkezéseket, vagyis a lap szerint látványosan próbálnak megfelelni az unió követelményeinek, hogy jöjjenek végre az EU-pénzek.

Hozzányúlnak a képviselőkre vonatkozó új szabályokhoz, ahogy a Központi Információs Közadat-nyilvántartásról hozott, szintén pár napos törvényhez is. És átírnák a hétfőn kihirdetett büntetőeljárási törvény új szövegét is. Például az Integritás Hatóság is benyújthat felülbírálati indítványt olyan esetekben, ha a nyomozó hatóság vagy az ügyészség egy korrupciós gyanú ügyében megtagadja a nyomozást vagy vádemelést.

Autonóm államigazgatási szervvé alakítják a jövő évtől az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságot, és erősítik egy másik szervezet ellenőrzési hatáskörét is. A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter alá rendelve, a Miniszterelnökség keretében működik. Ellenőrzési joga kiterjed a palyazat.gov.hu honlapon benyújtott valamennyi, összeférhetetlenségi gyanúra irányuló anonim bejelentésre is.

A kormány azonban már ezt megelőzően határozott az Európai Unióból származó forrásokra vonatkozó csalás és korrupció elleni stratégiáról, egyúttal felhatalmazva Navracsics Tibort, hogy azt módosítsa, ha az Európai Bizottság képviselőivel folytatott egyeztetések alapján szükséges.