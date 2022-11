További hét szexuális bűncselekménnyel vádolják Kevin Spacey-t

Kevin Spacey-t további hét szexuális bűncselekmény elkövetésével vádolják, jelentette be az Egyesült Királyság ügyészsége.

Az ügyészég három esetben szeméremellenes testi sértés, három esetben szexuális zaklatás és egy személy esetében beleegyezés nélküli szexuális tevékenységre késztetése miatt emelt vádat. Kevin Spacey már korábban tagadta a három sértett által felhozott vádakat, akik mostanra már a 30-as, 40-es éveikben járnak.

A 63 éves színészt egy másik ügyben október végén mentették fel New Yorkban. A pert Anthony Rapp indította Kevin Spacey-vel szemben, azt állította, hogy a színész 1986-ban egy bulin fogdosta őt, amikor Rapp még csak 14 volt. A most 50 éves Rapp 2020 szeptemberében nyújtotta be a keresetet, akkor 40 millió dollár kártérítést követelt. Végül Spcey-t azért mentették fel, mert nem tudták bizonyítani a zaklatást. (Guadrian)