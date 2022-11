A mormon egyház is támogatja a melegházasságot védő szenátusi törvényjavaslatot

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza támogatását fejezte ki az azonos neműek házasságát védő szenátusi törvényjavaslat mellett, mondván, hogy az LMBTQ+-személyeket is megilleti a házasság joga, bár ahhoz továbbra is tartják magukat, hogy tanításuk szerint házasság továbbra is férfi és nő között köttetik, vagyis hogy az azonos neműek kapcsolata szerintük bűn.

Az Egyesült Államokban a szenátus szerdán szavazott a törvényjavaslatról, amely hatályon kívül helyezi azt a Clinton alatt elfogadott törvényt, amely a házasságot egy férfi és egy nő közötti kapcsolatként határozza meg.

A törvényjavaslat azt is megtiltja az államoknak, hogy nem, faji, etnikai vagy nemzeti hovatartozás alapján megtagadják a házassági engedélyeket és kedvezményeket.

photo_camera Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza temploma a marylandi Kensingtonban Fotó: EVA HAMBACH/AFP

A Guardian azt írja, hogy bár a mormon egyház régóta ellenzi az azonos neműek kapcsolatát, az utóbbi időben már „lazább álláspontot” képvisel az azonos neműek házasságával kapcsolatban. 2016-ban például azt mondták, szívesen látnak híveik között LMBTQ+-személyeket is, bár akkor is kihangsúlyozták, hogy házasságot férfi és nő köthet. De az is fejlődés volt, hogy 2019-ben hatályon kívül helyezték azt a 2015-ös szabályt, ami megtiltotta a meleg szülők gyerekeinek megkeresztelését, és kimondta, hogy a melegházasság olyan bűn, ami miatt ki lehet zárni valakit az egyházból.

Troy Williams, az Equality Utah ügyvezető igazgatója azt mondta, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza támogatja a törvényjavaslatot, mert „az a család megerősítését támogatja”. (Guardian)