212 darab, egyenként 50 ezer forint eszmei értékű, védett kecskerákot szabadítottak ki Budapest leghíresebb kínai szupermaketjéből

Még augusztus 31-én történt, hogy levelet kaptam olvasónktól, Tamástól, aki Budapest talán legnagyobb és legismertebb kínai szupermarketjében, a Duna Pandában vásárolgatva élő édesvízi rákokra bukkant. Gyanús lett neki, hogy talán őshonos magyar rákok lehetnek, pedig mind a három ilyen faj, vagyis a folyami-, a kecske- és a kövi rák is védettek. Meg is kérdezte az eladókat erről, de nekik fogalmuk sem volt, pontosan mit is árulnak.

Az élő rák kilója 8000 forint volt, Tamás vett is 8 darabot, kevesebb mint 3000 forintért, vagyis darabja alig került többe 300 forintnál. Finomak voltak, de olvasónkat tovább gyötörte a kétely, ezért szakvéleményért fordult az "Ízeltlábú határozó" nevű zárt fb-csoporthoz. A hozzáértők itt gyorsan beazonosították, hogy kecskerákokról lehetett szó, vagyis Tamás valószínűleg joggal gyanakodott. Ez ugyanis védett faj, példányoként 50 ezer forintos eszmei értékkel.

Tamás nem tudta, mit tegyen és érdemes-e mondjuk bejelentést tennie a természetvédelmi hatóságnál, ezért gyorsan felhívtam az illetékes kormányhivatalt, ahol megtudtam, hogy ebben az ügyben még senki sem tett bejelentést náluk. Megsúgták viszont, hogy a dolog valószínűleg illegális, mivel a védett fajok importjához szintén ők adják ki az engedélyt és kecskerákra ilyet nem kért senki.



(Hogy világos legyen: a kecskerák védett, tehát az itthon fogott példányokat természetesen piszkálni sem szabad, nemhogy boltban árulni. De elvben elképzelhető, hogy valaki olyan helyről importáljon, ahol legális kifogni vagy tenyészteni. Ehhez azonban engedély kell. Még ahhoz is, hogy valaki Magyarországon keresztül vigyen ilyen szállítmányt egyik kecskerákfogyasztó országból a másikba.)

Megadtam Tamásnak az illetékes kormányhivatal elérhetőségét, arra az esetre, ha mégis bejelentené a dolgot. Nemsokára visszaírt, hogy mailben bejelentést tett, majd elbúcsúztunk.

Olvasónk most jelentkezett újra azzal, hogy levelet kapott a hatóságtól. Nem is akármilyet. Kiderült, hogy a jelzését nagyon is komolyan vették.

Augusztus 31-én írt nekik, szeptember 16-án pedig előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzést tartottak a Duna Pandában, ami során 212 darab védett és le nem papírozott kecskerákot találtak. Vagyis ez volt Budapest legluxusabb halas pultja, benne 10 millió 600 ezer forint eszmei értékű áruval. A ritka rákokat még aznap átvitték az Állatkertbe.

Az, hogy később itt történt velük, jól illusztrálja, hogy micsoda problémákat tud okozni egy-egy elkapott illegális állatszállítmány.

Mit kezdjünk egy rakás gyanús haldoklóval?

A 212 rák eleve szörnyű állapotban volt - idézte fel Hanga Zoltán, a Fővárosi Állatkert szóviviője. A boltban nem hosszú távú túlélésre optimalizálva tartották őket, hanem úgy, hogy éppen még életben legyenek, amikor a vevők hazaviszik őket. (Az édesvízi rákokat elvileg csakis élő állapotban szabad elkészíteni.) Éppen ezért nem is vízben tartották őket, főleg nem oxigéndús, hűvös vízben, hanem olvadozó jéggel hűtött nedves rongyok között. Ennek megfelelően a szállítmány durván harmada vagy eleve döglött volt, vagy az Állatkertbe érkezése után rövidesen elpusztult.

A természetvédelmi hatóság és az Állatkert szakértőinek következő problémája az volt, hogy a rákokról mindössze annyi derült ki a Duna Pandában, hogy valahonnan a Balkánról származnak. Bár a kecskerák őshonos faj, a különböző helyeken élő populációi között lehetnek genetikai eltérések, ezért a hazai állomány védelmében nem merték csak úgy szabadon engedni őket.

Pedig ez csábító gondolat lenne, az őshonos nagy rákfajok ugyanis annyira megritkultak, hogy az utóbbi években leginkább a hasonló ügyekben elkobozott, majd a természetes vizeinkben szabadon engedett példányok segítettek lassítani a kihalásukat.

Tavaly ősszel például, amikor két román férfi 4000 kecskerákot próbált Romániából Nápolyba csempészni, az elkobzott szállítmányt hazai folyókban eresztették szabadon.

Hogy mit jelenthetett a magyarországi állománynak ez a váratlan, 4 ezres telepítés, azt talán jól illusztrálja, hogy amikor a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kutatói 2017-ben egy nagy, országos állományfelmérés részeként a Tiszán, a Tisza-tavon áthaladó Tisza-szakaszon, a Hortobágy, a Hortobágy-Berettyó, a Berettyó, a Kösély, a Körös (Hármas- és Kettős-Körös), a Fekete-, a Fehér és a Sebes-Körös folyókon összesen 80 mintavételi helyen próbáltak rákokat fogni elektromos halászeszközzel, mindössze 13 darab kecskerákot sikerült fogniuk. A három őshonos hazai tízlábú rákot - folyami-, kecske- és kövi rák - az emberi beavatkozások mellett az amerikai betolakodók fenyegetik leginkább. A rákpestis nevű gombabetegséget vidáman terjesztő, de arra immunis jelzőrákok, Louisianai vörös rákok és cifrarákok nyugat felől beszivárogva úgy átvették az uralmat, hogy az idézett kutatás során a 13 kecskéhez képest 182 darab cifrarákot találtak.

De térjünk vissza az Állatkertbe!

Itt a 212-ből durván 170 példány maradt életben, de ezeket a fent részletezett genetikai félelmek miatt, illetve az esetleges parazitáktól, fertőzésektől tartva nem merték szabadon engedni. Hanem inkább az Állatkert különféle medencéiben és mesterséges tavacskáiban helyezték el az élők felét. A csapat másik felét a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumba szállították. Az ő további sorsukról egyelőre nem tudtunk meg semmit, mert az Ökocentrum nem volt hajlandó reagálni semmiféle kérdésre.

A természetvédelmi hatóság a bejelentőnek küldött levélben egyébként azt írja, hogy bírságot is ki fognak szabni a Duna Pandára, ennek az eljárását is megindították.

Magyarország vizeiben hagyományosan rengeteg rák élt. A mostani, sanyarú rákhelyzet lényegében egyetlen - igaz elhúzódó - járványnak köszönhető. A XIX. közepén jelent meg Európában az Amerikából behurcolt rákpestis, ami neve ellenére igazából egyfajta gombafertőzés. Az amerikai rákfajok erre immunisak, cserébe terjesztik, az ittenieket viszont hatékonyan irtja. Már a XIX. század második felében alkotó polihisztor, Herman Ottó is arról írt, hogy a gombafertőzés miatt az ő idejére mennyire megcsappant az egykor legendás rákállomány. Pedig még az ő gyerekkorában is fontos népélelmezési cikk volt a folyami-, kecske- és kövi rák. Nemcsak halászok és pákászok, hanem vízközelben élő átlagemberek is rájártak, annyi volt belőle és olyan egyszerű volt kifogni. Nem véletlen, hogy a rákfogás népi eszköze, a Tüskevárból is ismerős rácsa szó szerint háztartási hulladékból készült. Fogtak valamilyen szerteszét heverő vasabroncsot - származzon hordóról vagy kerékről - rákötöztek egy darab megfelelő méretű, kisszemű hálót vagy fémrácsot. A közepébe büdös húst vagy májat raktak csalinak, aztán fahusángra kötött madzaggal eresztették le a vízfenékre.