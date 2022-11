Egy csésze kávémese - egyedi tervezésű kávé címkék, melyek magukba sűrítenek egy egész történetet

Tényszerűen a kávéról már szinte minden kávéfogyasztó akarva-akaratlanul szerzett ismereteket. Köszönhetően a spacility kávéknak és kávézóknak a tudatosság és a kávé ismerete felértékelődött. Ez a trend pedig elkerülhetetlenül kihat az átlag fogyasztóra is.

Aki iszik kávét, az biztosan hallott már az arabika és robuszta fajták különbözőségéről, a termőterületek eltérő ízjegyeiről, vagy a különféle pörkölési, vagy éppen lefőzési módokról.

A CafeNash kérdőíves vizsgálata során közel 1000 embert kérdezett meg kávéfogyasztási szokásaikról. A kérdőív kitöltőiről annyi feltételezhető előzetesen, hogy szoktak kávét inni. A kérdőívet egyszer 2021 év elején, majd 2022 novemberében végezték el, mindkét esetben hasonlóan közel 1000 fő töltötte ki azokat. Ennek fényében néhány kávézási szokásra fény derült. Például a válaszadók több, mint 60%-a saját bevallása szerint napi 2-3 kávét fogyaszt el. Az őrölt kávé a legnépszerűbb, melynek vásárlása közel 10% növekedést mutatott a kapszulás kávék terhére a két felmérés között. Az összes válaszadó 30 %-a jelölte, hogy szemes kávét vásárol. A válaszadók számára a kávémárka népszerűsége felértékelődött az elmúlt időszakban, azaz a vásárlási döntéseket sokkal inkább befolyásolja, mint másfél évvel ezelőtt hogy mennyire ismerik az adott márkát. Ugyanez történt az árral is, most dominánsabban befolyásolja a választást a termék ára, mint korábban.



A kávéfogyasztási körképhez hozzátartozik, hogy sajnos a kávé áremelkedése is jelentős az idei évben, közel duplájára nőhet a megelőző év áraihoz képest, de 60-80%-os áremelkedést szinte biztosan elkönyvelhetünk év végére. Önmagában is elegendő lenne a termőterületek visszaszorulása, a terméshozam csökkenése a globális felmelegedés hatására megváltozó éghajlat következtében, e mellett azonban itt is hatást gyakorol a fogyasztói árra a feldolgozás költségeinek emelkedése, mint például a pörköléshez szükséges energia árak növekedése, és persze az euró árfolyam.

Mégis, mikor egy kávészerető ember nap, mint nap a kézbe vesz egy csésze feketét, akkor nem ezek a gondolatok jutnak eszébe először. Nem bizony. Egyszerűen csak magával ragadja a sötét ital misztikuma. Az az élmény, amiért sokmindenre képesek vagyunk egy borús reggelen. Az a varázslat, amely a jól ismert illattal szökik az ember gondolataiba és bizsergeti meg a sejtjeit.

A CafeNash kávék egyedi tervezésű címkéin ezeket a helyzeteket próbálta megragadni a cég a címkék illusztrátorával karöltve. Egy csésze kávéban annyi minden benne lehet, attól függően mikor, kivel, hogyan fogyasztjuk. Ahány embernek feltesszük a kérdést, mindenki mást, és mást emel ki a kávé élménnyel kapcsolatban, de egy közös pont mindig akad, mégpedig a pozitív és a rajongással övezett megfogalmazás. Kérdezd meg bárkitől, akinél van egy kávéscsésze, hogy mit gondol a kávéról. Nagy valószínűséggel olyan hangnemben válaszol, mintha épp megölelné a csészéjét. Ráadásul ehhez nem is kell elvakult kávéőrültnek lenni. A hétköznapok egyik kedvenc pillanata, mikor egy jó kávé után nyúl az ember.

Neked mit jelent a kávé? A harmonikus ízeket, a kreativitást, az energiát, azt a két nyugodt percet a napban, egy kis énidőt, egy kis felfrissülést, pár perc beszélgetést, ízorgiát, szenvedélyt, lüktetést, inspirációt, lendületet. Most bizonyára mindenkinek számos gondolat eszébe jutott még. Nos, ezek a címkék éppen egy-egy ilyen pillanatot hivatottak megragadni. A CafeNash kávék 11 szemes kávé és 4 féle ízesített kávé címke mindegyike mesél valamit a benne rejlő kávészemekről.



Amellett, hogy egy szori kerekedik ki a címkén, ahol a történet befejezése, vagy éppen kezdeti pillanata a kávézás gyönyörűsége, további történet elemeket is csempészett az alkotó csapat a címkékre. Az illusztrációk minden esetben kapcsolódnak termőterülethez, a származási országhoz, ahonnan az adott kávészemek érkeztek. Így kerülhet a csomagolásra a tukán, a puma, a pillangó, vagy a majom. Minden csomagoláson megtalálható legalább egy állat is a képeken, hol kiemelten, hol kevésbé domináns formában. A Reggeli Dögös csomagolására például jól illik a rigó, az etióp kávéra pedig az oroszlán.

Lehet persze egy kávét klassz címkével, hangzatos nevekkel felruházni, de nem attól lesz igazán jó. A nap végén a belbecs lesz az, ami újravásárlásra készteti az embert. A Castro Cuba szemes kávéban a lágy dió és könnyű csokoládé aromák teszik teljessé az élvezetet.

A Green Balance pedig a hölgyek kedvence, különösen finom arabica kávé, sokoldalú, gyümölcsös illatokkal, természetes édességgel és kiegyensúlyozott savasságával hódít. Az Etiop Lionban található Sidamo kifejezetten aromás kávé, alacsony koffeintartalma és finom ízek jellemzik, csokoládés, fűszeres és citrusos gyümölcsüsség érezhető ki a magas termesztésnek köszönhetően.

Az ízjegyekre jellemző harmóniát is megpróbálták a tervezés során megjeleníteni a képeken, így ha nem is egzakt módon szavakba öntve, de hangulatát tekintve átérezhető a vásárló számára, hogy mi rejlik a csomagoláson belül. Mire számíthat, mikor kezébe veszi a gőzölgő italt. Persze a csomag hátoldalán található leírások azért szavakat is társítanak ezen érzésekhez.

Akinek beindult a fantáziája a képek láttán, vagy a kávé illatától, annak hamarosan egy pályázat keretein belül lesz alkalma bizonyítania a kreativitását. A CafeNash decembertől pályázatot hirdet a címke sztorik megírására, ahol a legjobbak díjazásban részesülnek és jó eséllyel meg is mozgatják majd a nyertes történetet egy animációs videó segítségével.