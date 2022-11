Annyi kokaint foglalnak le Antwerpen kikötőjében, hogy már nem tudják mindet időben megsemmisíteni

A száz tonnát is elérheti idén az antwerpeni kikötőben lefoglalt kokain mennyisége. Ez a drogmennyiség már komoly biztonsági aggályokat kelt, mivel nem tudják kellő ütemben megsemmisíteni, a biztonságos tárolását pedig nehéz megoldani.

photo_camera Therehajó kirakodása Antwerpen kikötőjében. Ilyen konténerekbe rejtve csempészik a kokaint is Európába, Antwerpenben idén akár száz tonnát is lefoglalhatnak. Fotó: JONAS ROOSENS/AFP

Franky De Keyser antwerpeni ügyész a La Libre Belgique beszámolója szerint néhány hete már Vincent Van Quickenborne igazságügyi miniszter figyelmét is felhívta rá, hogy már annyi lefoglalt kokaint kell raktározni, amit a bűnbandák már megpróbálhatnak ellopni. A lap szerint Bart De Wever, Antwerpen polgármestere egyeztetést is kezdett Van Quickenbornéval, hogy megoldást találjanak a problémára. (Via MTI)