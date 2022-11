Lófejűek a dögös borostások ellen: itt az Anglia-Irán élő, szöveges közvetítés!

Ennél klasszikusabb esélyes vs underdog meccs nehezen képzelhető el, ami egyébként tökéletesen smakkol az iráni válogatott “mi kicsik a világ ellen” hozzáállásához. De Irán nem a reszketős, hanem a baromira jól megszervezett, így nehezen feltörhető kiscsapatok közé tartozik. Jó pillanataikban precízen és önfeláldozóan védekeznek már a középpályán és párszor megpróbálják beindítani a csapat erősségét jelentő csatársort. A szervezettségük titka, hogy minőségi edzőjük van az egykor a Real Madrid kispadján is ülő portugál Carlos Quieroz személyében. Ő egyszer már volt iráni kapitány nyolc éven át - ezalatt kétszer is kijutottak a vébére! - majd elment, de most, két év után, visszatért.