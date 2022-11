575 millió dolláros kripto-csalással vádolnak két észt férfit

A két férfit az észt rendőrség tartóztatta le, az 575 millió dolláros csalásnak több százezer áldozata lehet. Az észt hatóságok az FBI-jal közösen nyomoztak, és mivel az Egyesült Államokban már vádat emeltek ellenük, az észtek most kiadhatják őket az államoknak.

Szergej Potapenko és Ivan Turogin a gyanú szerint egy rakás embert vett rá arra, hogy fektessenek be egy HashFlare nevű kriptopénz-bányászatba, illetve egy Polybius nevű, egyébként nem létező, virtuális bankba. Átvert ügyfeleik 2015 és 2019 között világszerte több mint félmilliárd dollár értékben fektettek be a HashFlare-be, az áldozatoknak pedig osztalékot is ígértek, ha befektetnek a Polybiusba, vagyis a két férfi által létrehozott virtuális bankba.

A vádlottak állítólag 25 millió dollárt szedtek így össze, a bevételek tisztára mosására pedig fedőcégeket használtak, és legalább 75 ingatlant és luxusautót vásároltak.

Oskar Gross, az észt rendőrség kiberbűnözéssel foglalkozó irodájának munkatársa „hosszúnak és kiterjedtnek” nevezte az FBI-jal közös nyomozást, amelyben összesen százan vettek részt.

A vádlottak most az észt fővárosban, Tallinban álltak bíróság elé, az Egyesült Államoknak történő kiadatásukig őrizetben vannak. Akár 20 év börtönt is kaphatnak. (BBC)