Az Európai Bizottság milliárdos támogatását oszthatja ki az Ökotárs, és ebbe a magyar kormánynak semmi beleszólása nincs

A 2021-2027-es uniós költségvetés újdonsága a Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és Értékek (CERV) nevű program, amelynek keretében a tagállami kormányok közbeiktatása nélkül civil szervezetek közvetlenül juthatnak támogatásra szánt pénzekhez. Magyarországon az Ökotárs Alapítványt is magába foglaló konzorcium kapja meg az első összeget, 4 millió eurót (1,6 milliárd forintot), hogy azt szétossza a pályázók között. Magyarország esetében az Európai Bizottság módszere lényegében a magyar kormány befolyását csökkenti, hogy az ne tudja rövid pórázon tartani a tőle független civileket. Minderről a HVG számolt be szerdán.

Miközben továbbra is rengeteg a kérdés annak kapcsán, hogy mi lesz a függőben lévő 5000 milliárd forintos óriásösszeggel, a kormánynak most végig kell néznie, ahogy az Európai Bizottság milliárdokkal támogat magyar civileket. Ráadásul épp azon az Ökotárs Alapítványon keresztül, amely a civilekkel szembeni kormányzati lejáratókampány középpontjában volt.

Emlékezetes, hogy a Norvég Alapok körüli huzavonában végül megállapodás született arról, hogy ha szakmai szempontok alapján választanak ki civileket, akkor a magyar kormány belemegy abba, hogy nekik utaljon a norvég fél. Ám amikor ezek alapján az Ökotársat találták a legalkalmasabbnak a hét pályázó közül, végül Orbánék egyszerűen lemondtak az országnak járó 77 milliárd forintról.

„A hét pályázóból Magyarország a Soros György által támogatott Ökotárson kívül bárkit hajlandó volt elfogadni, Norvégia viszont ragaszkodott a Soros-szervezethez, és olyan nemzetközileg is elismert pályázókat zárt ki, mint például a Magyar Vöröskereszt” – írta erről akkor a Miniszterelnökség.



A CERV a Bizottság programja, ami sokban hasonlít a Norvég Alapok mechanizmusához. A legnagyobb újdonsága az, hogy az uniós értékek (így a jogállamiság és a demokrácia) védelmét és népszerűsítését is a célok közé emelte. A program teljes kerete a 2021-2027-es időszakra másfél milliárd euró, amelyből a következő két évben csak az uniós értékek védelmére 50 millió euró, vagyis 20 milliárd forint jut a tagállamokban.

A program honlapján az első nyertesekről is beszámolnak már. Onnan lehet tudni, hogy első körben egy négy civil szervezetből álló konzorcium összesen 4 millió eurót, vagyis 1,6 milliárd forintot kap majd, hogy azt tovább utalják pályázatok útján. A pályázatok a HVG cikke szerint jellemzően 15-60 ezer euró közötti összegről szólnak majd, és akár kommunikációs kampányra, hálózatépítésre is lehet majd használni. Az összegből jut kapacitásépítésre is, vagyis képzéseket, workshopokat is tartanak majd, és a koordinátorok külön odafigyelnek majd a vidéki civilekre is.