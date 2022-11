Többen eltűntek egy földcsuszamlás után Olaszországban

Tizenhárom ember eltűnését jelentették szombaton kora reggel a heves esőzések okozta földcsuszamlás után Ischia szigetén. A nápolyi partoknál fekvő sziget északi részén lévő Casamicciola Terme településen megindult domboldal maga alá temetett egy házat, több autót pedig a tengerbe sodort. Az egyik autóban ketten, amikor a vízbe került, őket sikerült kimenteni. A hatóságok a sziget lakóit felszólították, hogy maradjanak otthon, ne akadályozzák a mentést.

#italy #tragedy #island of #Ischia. Today around 5, in #Casamicciola #Terme , a landslide originated from the upper part of via Celario which reached the seafront in Piazza Anna De Felice. 8 dead and 13 missing including a baby pic.twitter.com/AfT2v59uZL