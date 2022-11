A georgiai republikánusok megkérték Trumpot, hogy inkább ne kampányoljon nekik

Bár a legutóbbi választásokon eldőlt, hogy a demokraták megtarthatják minimális többségüket az amerikai törvényhozás felső házában, az egyetlen, még el nem dőlt verseny kimenetének is van még jelentősége. A jelen állás szerint a demokratáknak ötven, a republikánusoknak 49 szenátoruk van, így az alkotmányos szabályok szerint az alelnök döntő szavazatával akkor is a demokraták akarata érvényesülhetne a szenátusban, ha a georgiai második fordulóban az egykori futballsztár, a republikánus Herschel Walker győzne.

photo_camera Herschel Walker Georgia a konföderáció első zászlójáról mintázott georgiai zászló előtt. Fotó: BRANDON BELL/AFP

Ha azonban a 2020-ban időközi választáson szenátornak választott demokrata Raphael Warnock győzne, akkor a demokraták ténylegesen többségbe kerülnének a szenátusban, vagyis onnantól minden bizottság elnökét is ők adnák. Márpedig az amerikai törvényhozásban a bizottsági elnököknek nagy hatalmuk van, ők határozzák meg bizottságuk napirendjét, és a teljes plénum elé csak olyan javaslatok kerülhetnek, amelyek már megjárták az illetékes bizottságokat.

A tét tehát így se kicsi. Ezért is meglepő fordulat, egyben szép krónikája Donald Trump gyengülésének, hogy a sorsdöntő decemberi szavazás előtt a helyi republikánus párt megkérte Donald Trumpot, hogy mégse kampányoljon Walker mellett. A New York Times értesülései szerint a helyi republikánusok részben azért aggódnak, hogy Trump felbukkanása mozgósítaná a demokrata tábort, de még ennél is nagyobb veszélynek érzik, hogy ezzel párhuzamosan elbizonytalaníthatná a mérsékelt republikánus szavazókat, akik 2020-ban nem nézték jó szemmel, hogy Trump az állam republikánus kormányzóját és szintén republikánus igazságügyi miniszterét támadta, mert azok nem voltak hajlandók részt venni választásicsalás-kísérletében.

A 2020-as választáson Georgiában egyik szenátori hely sorsa a második fordulóban dőlt el, és nem kis részben Trump kavarásai hatására a georgiai választók meglepetésre akkor két demokratát választottak meg. Mivel Warnock ekkor csak egy megüresedett szenátori helyet nyert el, az idei választáson újra meg kellett küzdenie posztjáért, és meglepetésre olyan szorossá tudta tenni a versenyt, hogy újra második fordulóra van szükség az államban. (The New York Times via Mediaite)