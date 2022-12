Videón, ahogy megszökik öt oroszlán egy sydneyi állatkertből

A sydneyi Taronga állatkert nyilvánosságra hozta a videót, amin az látható, hogy hogyan szökött meg öt oroszlán november elején a számukra elkülönített területről. A négy kölyök és egy felnőtt hím oroszlán először kiszakította a kerítést, majd átpréselte magát rajta.

Az állatkertet akkor lezárták, és „egyes kódú” riasztást adtak ki. A személyzet és a látogatók menedékbe vonultak, amíg az oroszlánokat vissza nem vitték a ketrecükbe.

A felvételeken látható, hogy az oroszlánok a szökés után a kerítéshez közel maradtak. Maya, a nőstény oroszlán nem vett részt az akcióban, ő végig a ketrecben maradt. A kölykök, Luzuko, Zuri, Khari, Malika és a felnőtt Ato mind megtalálták a kiutat. Az állatkert közleménye szerint nyugodtan sétálgattak, mielőtt megpróbáltak volna maguktól visszatérni a ketrecükbe.

„Az öt oroszlán nyugodtan vizsgálódott a helyükhöz közel, mielőtt aktívan megpróbáltak volna visszatalálni a kerítés alatt, amikor Maya oroszlánlány és az állatgondozók hívogatni kezdték őket” - közölte az állatkert csütörtökön.

„A kölykök és Ato többször is megpróbáltak visszatérni a ketrecükbe. Az egyik hím kölyök, Luzuko volt az első, akinek ez sikerült. Őt nem sokkal később követte Zuri és Khari is. Az állatgondozók bátorításával Atonak is sikerült visszajutnia” - írják. Malika kölyköt a mentőcsapatnak kellett elkábítania, és ezt követően szállították vissza a ketrecébe.

Az esetet vizsgálják, az állatkert közölte, hogy egy „független, szakértő igazságügyi mérnök” részletesen megvizsgálja a kerítés meghibásodását és a „bonyolult hálós kerítésrendszert”. Az oroszlánok a felülvizsgálat eredményéig nem térnek vissza az eredeti helyükre.

A Tarongában ritkán szöknek meg állatok, de a gondozók állítólag felkészültek az ilyen esetekre, és ha szükséges, altatószeres nyílpisztolyokat és hálókat is használnak az állatok elfogására. (The Guardian)