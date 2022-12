Három gladiátornak öltözött férfit vettek őrizetbe, mert szelfizés után állítólag pénzt zsaroltak ki római turistáktól

Három gladiátornak öltözött férfit tartóztattak le Olaszországban a rendőrök. Több turista is arról számolt be, hogy közös szelfizés után a gladiátorok pénzt követeltek tőlük. Augusztusban és szeptemberben is érkezett bejelentés a gladiátorok ellen.

photo_camera Gladiátornak öltözött olaszok Róma alapításának 2770-ik évfordulóján 2017-ben. Fotó: ALVARO PADILLA/Anadolu Agency via AFP

Egy Észak-Olaszországból érkező turista azt mondta az egyik gladiátor 40 eurót követelt egy fotóért, majd miután a turista nem volt hajlandó fizetni, a gladiátorok fenyegetődzni kezdtek, és elvették 150 euróját.

Egy ír turista arról számolt be, hogy miután nem tudott fizetni a gladiátoroknak (nem volt nála készpénz), egészen a legközelebbi ATM-ig kísérték, ahol levett 200 eurót, ami nem volt elég, ezért még 50 eurót leszedettek vele.

Két gladiátor jelenleg háziőrizetben van, egy pedig őrizetben. (CBS News)