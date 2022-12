A Karinthy Gimnázium egyesével mutatja be kirúgott tanárait

Emberséggel, szeretettel tanítja diákjait, aktív és mindenre nyitott tagja közösségünknek, az egyetlen tanárunk, aki német nyelven tanítja a biológiát – hasonló, részletes leírással búcsúzik a facebook oldalán a Karinthy Frigyes Gimnázium attól a hat tanárától, akiket a héten távolított el az állásukból a Belügyminisztérium azért, mert részt vettek a sztrájkjogot követelő polgári ellenállásban.

Velényi Dóra 22 évig volt a Karinthy Frigyes Gimnázium tanára. Spanyolt és németet tanított, ő volt az iskola két teljes állású spanyoltanárának egyike. Azt írják:

„Soha nem fukarkodik a diákjaira szánt órákkal: az iskolában lyukasórákban vagy délután a folyosókon ülve, de akár este a saját otthonából tartott online alkalmakon folyamatosan azon dolgozik, hogy nyelvvizsgára és OKTV-re készítsen. Mindezt a diákjaiért teszi, teljesen ingyen. Ennek eredményeképp többszáz nyelvvizsga és rengeteg OKTV döntős helyezés diákjai jutalma.

Emberséggel, szeretettel tanítja diákjait, őszintén érdekli őt, hogy vannak, mi bántja őket, vagy éppen minek örülnek.”



Rábai János 2015 óta volt a Karinthy Frigyes Gimnázium magyar nyelv és irodalom, valamint mozgóképkultúra és médiaismeret tanára. A diákok szavazatai alapján ő lett a 2021–2022-es év tanára. Egy végzős osztálya volt. Iskolája így búcsúzik tőle:



„Aktív és mindenre nyitott tagja közösségünknek, bármikor számíthatunk az extra programokba beletett munkaóráira és ötleteire, legyen szó a Szülők Báljáról, az iskolaújságról vagy ünnepségeink megszervezéséről. Számára a tanítás tényleg életpálya, ahol nyitott, gondolkodásra és elfogadásra kész embereket nevelhet saját tantárgya tanításán és magában is rejlő értékek megmutatásán keresztül.

A tantestület meghatározó alakja, alázatos munkája mindannyiunk számára példaértékű.”



Pfeiffer Norbert 2011 óta volt a Karinthy Frigyes Gimnázium tanára. Ő volt az egyetlen tanár, aki német nyelven tanította a biológiát. Ezt írták róla:

„Tantárgya iránti lelkesedése sokakat terel az orvosi, vagy más biológiával kapcsolatos pálya felé. Tantárgyának pótolhatatlan szakértője, az első perctől kezdve, mióta itt tanít, bármikor, akár egy váratlan helyettesítés esetén is tökéletesen és nagyfokú professzionalizmussal tudja megtartani óráit. Nemcsak a tanteremben, hanem a természetben is szívesen és hozzáértéssel mutatja be diákjainak és kollégáinak, mely állat vagy növény lapul a talpuk alatt. A diákokkal mindig korrekt és kiszámítható, amiért ők hálásan szeretik őt.

Korrektség jellemzi kollégái felé is, így bármikor bármit meg lehet vele beszélni, ráadásul vérbeli biológiatanárként sokszor osztja meg a tantestülettel saját terményeit.”



Ősi Judit 13 évig volt a Karinthy tanára,

ő volt az egyetlen francia szakos tanár az iskolában. Kollégái ezt írták róla:

„Célja nem csupán egy idegen nyelv megtanítása, hanem egy kultúra megismertetése. Tanítványait partnerként kezeli, nemcsak szellemi fejlődésükkel, hanem a lelkükkel is foglalkozik, és bátorítja őket arra, hogy kiegyensúlyozott, erős, derűs, önbizalommal teli emberekké váljanak. Sok diák miatta és módszerei miatt választja a francia fakultációt, majd nyelvvizsgázik vagy érettségizik sikeresen francia nyelvből. A tanári kar meghatározó alakja, mindenki sorsát szívén viselő, igazi érző ember.”



Nemes Mária angol-földrajz szakos tanár,

azon kevesek egyike az országban, aki földrajzot angol nyelven tud tanítani. Kollégái szerint:

„Legyen szó bármilyen délutáni felügyeletről, extra programról, múzeumlátogatásról, segítségére bármikor számíthatunk. A tanári kar meghatározó alakja, kellemesen ironikus megjegyzéseivel sokat segít, hogy egy-egy nehéz helyzeten humorral lendüljünk túl.”



Horváth Brigitta 2018 óta volt a Karinthy Frigyes Gimnázium teljes állású magyartanára, gyermek- és ifjúságvédelemhez is értő szakember. Mint írják,

„Diákjai szellemi és lelki fejlődése egyaránt fontos a számára, odaadóan, lelkesen tanít pályakezdő kora óta. A 11.b osztályfőnöke, 20+8 gyermek sorsát kíséri napról napra,