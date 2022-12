Ha az oroszok elérnek Csapig, nem állnak meg

"Egy dolog mellett nem tudok elmenni" - jegyezte meg a ferencvárosi polgármesteri hivatalban tartott sajtótájékoztatóján az addig a magyar állampolgároktól és önkormányzatoktól kapott segítségért hálálkodó Anatolij Fedoruk, a Kijevhez közeli Bucsa polgármestere, aki többször is megjegyezte, hogy alapvetően nem kíván nagypolitikai kérdésekben megnyilvánulni. "Nagyon rosszul esett azt hallanunk, hogy ami Bucsában történt, az megrendezett volt" - mondta a magyar kormány korabeli megnyilvánulásaira utalva.

Bucsát viszonylag rövid ideig tartották megszállva az orosz erők, a város ellen február 27-én indult támadás, március első hetében az ukránok még ellen tudtak állni. A következő pár hétben viszont Európában már három évtizede nem tapasztalt borzalmak színtere lett a város, ahol a jelenlegi adatok alapján 419 lakost kínoztak meg és végeztek ki a megszállók. Minderre már a város március 31-i felszabadulása után azonnal fény derült, ekkor reagálta Orbán azt újságírói kérdésre, hogy sajtójelentések alapján még nem tud mit mondani a balkáni háborúk etnikai tisztogatásait idéző népirtásról.

"Szeretném azt gondolni, hogy nem igaz, de sajnos Lavrov [Szergej, orosz külügyminiszter] után Orbántól is elhangzott, hogy megrendezett volt a mészárlás" - mondta a tájékoztatóját követő kerekasztalbeszélgetésen a telexes kolléga kérdésére Fedoruk, aki szerint azóta már finomodott a magyar álláspont, a magyar külügy retorikája is változott az ügyben.

Fedoruk polgármester Baranyi Krisztina, a Ferencváros polgármesterének meghívására látogatott hétfőn Budapestre. Kora reggel indult el Bucsából, és bár eredetileg úgy tervezték, hogy Budapesten éjszakáznak, a hírre, hogy az orosz légierő hétfőn újra több tucat rakétát lőtt ki Ukrajnára, közte Bucsára és környékére is, még ma este haza is indul. A meghívás apropóját az adta, hogy Baranyi kezdeményezésére a ferencvárosi képviselőtestület már csütörtökön testvérvárosi kapcsolatot létesíthet Bucsával. A polgármester tájékoztatása szerint ezzel harminc éves hagyományt szakítanak meg, mert az elmúlt három évtizedben a Ferencváros csak határon túli magyar lakta településekkel lépett testvérvárosi kapcsolatba, de most indokoltnak tartja ezt a gesztust, amely eleinte még csak szimbolikus kapcsolatot jelent, bár már ennek is lesznek gyakorlati eredményei is. A bucsaiak elsőre azt kérték, hogy hadd küldhessenek gyerekeket Magyarországi kirándulásokra, hogy legalább egy rövid időre maguk mögött hagyhassák a háború borzalmait.

Baranyi a képviselőtestületnek tett előterjesztésében emellett azért is fontosnak nevezte a testvérvárosi kapcsolat létesítését, mert szerinte a kárpátaljai magyarok élethelyzetét veszélyezteti a kormányzati szolidaritás hiánya Ukrajnával.

photo_camera Anatolij Fedoruk, Bucsa polgármestere hétfőn látogatott a Ferencvárosba. Fotó: Király András

Fedoruk a maga részéről szintén az egyének és az önkormányzatok együttműködését hangoztatta, mely szerinte az egész háború alatt működött, függetlenül a kormány politikájától. Később aztán azt is megemlítette azért, hogy Bucsában a magyar kormány támogatásával építenek épp szolgáltató központot a városában, ahol hivatalok és orvosi rendelő is lesz majd. Azt is megemlítette, hogy az elmúlt napokban a magyar kormány hivatalos kommunikációjában is érzékeltek változást, külön megemlítette, hogy amióta Orbán elismerte Ukrajna jogát a szuverenitásra, már úgy érzik, hogy "a nyugati határunkon is van barátunk".

Többször is elmondta, hogy már a háború első napjától kezdve kapnak támogatást magyar önkormányzatoktól. Ebben kiemelt szerep jutott a kárpátaljai técsőnek, amely a XII. kerületnek és Vácnak is testvérvárosa, így Técsőn át erről a két településről is jutott már segély Bucsára.

Fedoruk személyesen is átélte a város megszállását, elmondása szerint csak azért úszhatta meg, mert sikerült elhitetnie az oroszokkal hogy ő csak egy kifutófiú a polgármesteri hivatalban. Mint mondta, a háború előtt 53 ezer lakosú városban a megszállás napjaiban mintegy 3,5 ezren maradhattak - ehhez érdemes viszonyítani azt, hogy az orosz megszállók 419 polgárral, vagyis a város aktuális népességének 12 százalékával végeztek. A megszállást túlélők nemzetközi szervezetektől is kaptak lelki segélyt a traumák feldolgozására, de hogy ez mennyire volt eredményes, az Fedoruk szerint csak idővel derülhet ki.

Elbeszélése szerint az orosz megszállást két fázisra lehetett osztani. Az első napokban "gentlemanként", felszabadítóként próbáltak viselkedni, ám ahogy felkeményedett az ukrán ellenállás, és kudarcokat szenvedtek a Kijev elleni műveleteikben, "elkezdték teljesíteni valós küldetésüket". Az eredetileg történész Fedoruk ebben még az 56-os magyar forradalmat követő megtorlással is párhuzamot talált. Ekkortól ugyanis az oroszok listákkal a kezükben járták a várost, kutatva minden, közvéleményt formálni képes, ukrán nemzeti identitású lakos után.

"Ébresszék fel történelmi emlékezetüket, mert az orosz ambíciók változatlanok [...] Ha az oroszok elérnek Csapig, nem állnak meg" - figyelmeztetett.