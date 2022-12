Az Európai Bizottság garantálná, hogy minden országban házasodhassanak és fogadhassanak örökbe az azonos nemű párok, de Lengyelország elutasította a javaslatot

Új javaslatot fogadott el szerdán az Európai Bizottság, amely garantálná, hogy az azonos neműek házasságát és örökbefogadási jogát minden Uniós ország egységesen elismerje. Garantálná, ha például a lengyel kormány nem közölte volna azonnal: el fogja utasítani a Bizottság javaslatát, írja a Notes from Poland.

