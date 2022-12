HVG: Az exjobbikos Bencsik János lesz a torontói főkonzul

Torontói főkonzullá nevezik ki Bencsik János egykori jobbikos politikust, írja a hvg.hu. Bencsik annyit erősített meg, hogy novembertől a külügyminisztérium „felkészülő diplomatája”.

Bencsik 2009-ben lépett be a Jobbikba, tíz évvel később ült be a parlamentbe, és abban az évben budapesti elnökké is megválasztották. 2020-ban lépett ki, miután Jakab Péter átvette a párt vezetését. Ezután független országgyűlési képviselőként folytatta, és létrehozta a Polgári Válasz nevű pártot.