Egyre kevesebb banknál lehet igényelni a kedvezményes lakásfelújítási hitelt

Sorra jelentik be a bankok, hogy a bizonytalanság miatt már nem fogadnak be új igényléseket a kedvezményes lakásfelújítási hitelre, írta meg a bank360. A hitelhez kapcsolódó otthonfelújítási támogatás az év végéig érvényes, a kormány viszont még nem döntötte el, hogy meghosszabbítja-e, vagy sem. A bank360 azt írja, a hitelt akkor érdemes felvenni, ha a felújítás már egyébként is zajlik, és december 31-ig kiállítják róla a számlákat.

A határidő miatt

a UniCredit Bank már november elején közölte, hogy nem fogad több igénylést,

az OTP Banknál december 10. óta nem lehet igényelni a hitelt,

a Raiffeisen Bank december 13-tól függeszti fel az értékesítést,

az Erste kamattámogatott kölcsönei között már nem szerepel a hitel, ugyanakkor hivatalosan még nem nyilatkoztak semmilyen döntésről.

Hétfő délutánig a K&H Bank, a Takarékbank és az MKB Bank oldalán nem jelent meg információ az esetleges felfüggesztésről.

A maximum 3 millió forintos lakásfelújítási támogatáshoz felvehető, legfeljebb 6 millió forintos kamattámogatott otthonfelújítási kölcsönből egyrészt az igénylők előfinanszírozhatták a később megkapott állami támogatást, másrészt olcsó forrást kaptak a felújítás másik feléhez.

A jelenlegi jogszabályok szerint a szintén december 31-ig érvényes kamatmentes babaváró hitel és támogatás esetében már július 30-án bejelentette a kormány a hosszabbítást, igaz, egyelőre erről sem született jogszabály. (Telex)