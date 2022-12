A 'Ndrangheta kilencszáz kiló hasist szállító kamionja is odaveszett a genovai hídomlásban

A 2018-as genovai hídomlás során odaveszett kamion után kutakodott évekig a calabriai maffia, a 'Ndrangheta, közölte szerda este a calabriai ügyészség. A Morandi-híd leszakadásakor sok jármű, köztük egy, a híd összeomlását rögzítő felvételeken is jól kivehető sárga hűtőkamion is a mélybe zuhant. A roncsait a többi mélybe zuhant jármű roncsaival együtt egy genovai hatósági roncstelepre szállították.

photo_camera A Morandi-híd 2018. augusztus 14-én szakadt le Genovában. A tragédiában legalább harmincan vesztették életüket. A mélybe zuhant járművek közt volt egy sárga hűtőkamion, amibe a calabriai maffia 900 kiló hasist rejtett. Fotó: PIERO CRUCIATTI/AFP

A calabriai ügyészek még 2020-ban hallgattak le egy telefonbeszélgetést, melyben a 'Ndrangheta egyik főnöke arra utasította egyik emberét, hogy szerezze vissza a járművet, aminek a falába kilencszáz kiló hasist rejtettek.

Az ügyészség azért csak most hozta nyilvánosságra a lehallgatott beszélgetést, mert azt egy fedett akció során hallgatták le, melynek eredményeként kedden vették csak őrizetbe a 'Ndrangheta 63 tagját.

A lehallgatott beszélgetésből az is kiderült, hogy a furgont egy autóbontó cégen keresztül akarták elszállítani a hatósági telephelyről. A maffia azt is megvárta, hogy a járművet a hatóságok Genovából a Róma közeli Latinába, majd onnan Frosinone egyik telephelyére vigyék át, mivel így közelebb került a dél-olaszországi szervezett bűnözés területéhez. Palaia arra is figyelmeztette emberét, vigyázzon a furgon elszállítása közben, mert a jármű erősen roncsolódott, és mozgatás közben kieshet belőle a drog.

A kamionnak az olasz sajtóértesülések szerint amúgy nyoma veszett, vagyis a maffia sikerrel járhatott.