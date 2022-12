Senki ne reménykedjen idén havas karácsonyban

Öt nap van karácsonyig, vagyis épp ideje volt annak, hogy felmelegedjen az idő, és semmiképp se reménykedjünk abban, hogy a hóesést bámulva fogunk bejglit zabálni. Az Időkép előrejelzése szerint a Kárpát-medencét jelenleg uraló fagyos légtömeget enyhe, óceáni eredetű léghullámok söprik el a hét első felében. A meleg levegő legelőször a magasabb légrétegekben érkezik meg, de ebből eleinte mi keveset fogunk érezni itt a felszínen, ahol kis időre még beragad a hideg levegő.

Vagyis hétfőn és kedd hajnalban is lehetnek még erős fagyok, főleg az északi tájakon, ahol -10 fokot is mérhetünk. A legtöbb helyen azonban 2-9 fok közötti értékekre számíthatunk a hét első felében.

Szerdától aztán további enyhülés várható, karácsonykor pedig kifejezetten enyhe, kora tavaszi időjárás jöhet. Az éjszakák fagymentesek lesznek, napközben pedig 10 fok fölötti hőmérsékleteket is mérhetünk. Vagyis az a hó is elolvadhat, ami néhol megmaradt a napokban. Az előrejelzések szerint a következő napokban nem is lesz sok csapadék, de ha valami esni is fog az égből, az nem hó lesz, hanem eső.