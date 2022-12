Idős korára hivatkozva szabadon engedték Ázsia leghírhedtebb sorozatgyilkosát

A nepáli legfeldőbb bíróság szerdán elrendelte, hogy engedjék szabadon a 20 éves börtönbünetését töltő sorozatgyilkost, Charles Sobhraj, akit csak a kígyó néven ismert a világ. A vietnámi és indiai származású, francia állampolgárságú gyilkoslegalább 20 nyugati turistát ölt meg az 1970-es években Indiában, Thaiföldön és Nepálban.

A 78 éves Sobhraj-t Katmanduban 20 év börtönre ítélték, amiért 1975-ben meggyilkolt egy amerikai és egy kanadai turistát. A büntetéséből 19 évet már letöltött, védői pedig petíciót nyújtottak be, hogy idős korára és jó magaviseletére tekintettel engedjék már most szabadon. A bíróság pedig ezt meg is engedte, így a kígyót szabadon is engedték, 15 napon belül pedig kitoloncolják Franciaországba.

photo_camera Sobhrajt vezetik a nepáli bíróságra 2014-ben. Fotó: PRAKASH MATHEMA/AFP

Az ékszerkereskedőként dolgozó férfi kereste az Ázsiába utazó fiatal nyugati turisták társaságát, akiknek aztán kábítószert kevert az italába és meggyilkolta és kirabolta őket. Thaiföldön a bikinis gyilkosként ismerték, miután több nőt is meggyilkolt, akik fürdőruhás holttestét Pattaya tengerpartján találták meg. A kígyó gúnynév pedig azért ragadt rá, mert olyan ügyesen álcázta magát és egy ideig úgy tűnt, mindig meg tud lógni az őt üldöző hatóságok elől.

Sobhraj a nepáli büntetése előtt 20 évet már börtönben töltött Indiában, bár sikerült lefizetnie az őreit, így büntetésének nagy részét lényegében luxuskörülmények között tölthette. 1986-ban sikerült megszöknie, miután az őreit is sikerült elkábítania, de hamarosan elfogták. Később azt nyilatkozta, csak azért szökött meg, hogy meghosszabbítsák a büntetését Indiában, mert különben az indiai hatóságok kiadták volna Thaiföldnek, ahol szintén több gyilkosság miatt körözték.

Indiában 1997-ben szabadult, majd egy időre Franciaországban élt. A 2000-es évek elején aztán úgy döntött, inkább visszatér Nepálba, ahol viszont még érvényben volt ellene az elfogatóparancs az 1975-ös gyilkosságokért, az amerikai Connie Jo Bronzich megöléséért 2004-ben, a kanadai Laurent Carriere meggyilkolásáért 2014-ben ítélték el. Sobhraj életéről és gyilkosságairól tavaly a Netflix és a BBC közös sorozatot készített. (BBC, Guardian)