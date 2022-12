Sorozat szingliknek karácsonyra

Ha valaki egy könnyű, de igényes, nem ostoba karácsonyi sorozatra vágyik, és netán még egyedül (értsd: szingliként) tölti az ünnepeket, akkor remek választás a norvég Hjem til Jul, magyarul Új barát karácsonyra a Netflixen.

A sorozat főszereplője Johanne, aki a 30-as évei elején jár, szingli, és ennek minden terhét viseli. Aki hosszabb ideig volt már egyedül, pontosan tudja, mennyire nyomasztó tud lenni ez a helyzet, mert nem elég, hogy meg kell küzdeni az egyedülléttel, de még mások „miért nincs senkid?” típusú nyomasztását is el kell viselni. Amikor az ember megelégeli ezt, akár készen áll egy új kapcsolatra, akár nem, elkezdődik az erőltetett párkeresés, ami ritkán végződik sikerrel, de garantáltan még nyomasztottabb állapotba kerül az ún. szingli.

Ez a sorozat pontosan ezt dolgozza fel, de az egésznek a sötét oldala helyett inkább iróniával és szarkmazmussal nyúl a témához, miközben jót virulhatunk a saját életünkhöz nagyon hasonló szituációkon.

photo_camera Johanne

Johanne családja, bár egytől egyig szerethető emberekből áll, pontosan azt testesítik meg, ami minden egyedülálló rémálma. Állandóan ezen a témán pörögnek, egy hímnemű röpke említésétől izgalomba jönnek, és amikor kiderül, hogy nem is úgy van, minden erejüket bedobva próbálják ajánlgatni az általuk ismert szingli hímneműeket, akikről valójában ők is tudják, hogy nem lennének megfelelő választás a családtagjuknak. Johanne egy ilyen családi összejövetelen sodorja magát abba a helyzetbe, ami az egész sorozat ívét adja: bekamuzza, hogy van pasija.

A bejelentést hatalmas ujjongás követi, és a mama rögtön kitalálja, hogy feltétlen el kell hoznia a fiút karácsonyra, hiába ellenkezik Johanne. Ekkor kezdődik az őrült párkeresés, a sorozat pedig folyamatosan kiírja, hogy hány nap van karácsonyig, hogy izgulhassunk, összejön-e Johannénak.

A pasik

Egy pszichológus egyszer azt mondta nekem: gyakran tapasztalja, hogy fiatal, szép, okos lányok egyszerűen nem találnak maguknak senkit, pedig minden adottságuk meglenne hozzá. Johanne ugyanez a kategória, mégis siralmas a felhozatal, akikkel megpróbál randizni, vagy el is megy randira. Pedig egyáltalán nem penészvirág, lépten nyomon körüllengik az érte rajongó férfiak, mégsem jön össze neki senki.

Azt is hozzá kell tenni, hogy Johanne három év szingliség után elért arra a pontra, ahova előbb-utóbb mindenki, aki már jó ideje szingli. Ezen a ponton már nem lehet a fejéhez vágni, hogy „biztos túl válogatós vagy, nagyok az elvárásaid”, mert Johanne szó szerint bárkivel hajlandó randizni: legyen sokkal idősebb, mint ő, vagy sokkal fiatalabb, vagy alacsonyabb, vagy olyan, akivel egyáltalán nem egyezik az érdeklődési köre. Mert minden szinglinek adott elcsépelt tanács, hogy „nyitottnak kell lenni”. A nagy nyitottságnak a legtöbb esetben az lesz az ára, hogy az ember olyan helyzetekbe és olyan emberek társaságába kényszeríti magát, amikben egyáltalán nem akar lenni, és az egésznek a végén csupa rossz élménnyel hagy fel a párkereséssel.

Johanne is minden platformon próbálkozik: a való életben, randiappban, de még egy rapid randira is elmegy a helyi kocsmába. Ez a sorozat legszórakoztatóbb jelenete, itt tényleg biztosan mindenki talál legalább egy olyan szituációt, ami vele is megtörtént. Férfiak sztereotípiái ülnek le egymás után Johanne elé, és a második évadban ugyanezt megnézhetjük női változatban, amikor Johanne szomszédja megy rapid randira.

A sorozat szerencsére nem áll meg a rosszul sikerült első randiknál, olyan jelentkezőket is felsorakoztat, akik első ránézésre ígéretesnek tűnnek, aztán bumm, arcon csap a valóság. X számú randi után valahogy mindig kiderül valakiről valami, és ha valami csoda folytán minden klappol a pasinál, tuti, hogy Johanne nem kell neki.

Az is nagyon életszagú, ahogy Johanne viseli ezeket a szituációkat: vannak a kínos randik, amikből a legjobb sztorik lesznek, és röhögve lehet mesélni a barátnőknek, de azok a sztorik is, amik után Johanne padlóra kerül, és elmegy a párkereséstől a kedve. Ilyenkor mindig ott van egy jó barátnő, aki kihúzza a depiből, és helyette húzogatja a norvég Tindert.

A sorozat legnagyobb erénye azon túl, hogy nagyon vicces, és csodálatosan beszélnek benne norvégul, hogy minden elemében életszagú. Nemcsak a randiszituációk, a karakterek is, és azon se fáradozik folyton a stáb, hogy Johanne haja tökéletesen álljon, amikor leveszi a sapkáját. A karakterek személyiségében viszont nem igazán ás mélyre a sorozat, de egy romkomnál nem is nagyon van rá igény. Az viszont néha picit zavaró, hogy az sem pontosan derül ki, hogy Johanne miért kedvel meg valakit.

A kétévados sorozat nyilván happy enddel végződik, hiszen mégis romantikus vígjátékról van szó, de Johanne választása egyáltalán nem lesz klisés.