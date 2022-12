Több mint húsz százalékkal nőtt a bolti lopások száma a tavalyi évhez képest

A tavalyi adatokhoz képest megugrott a kisebb – vagyis az ötvenezer forint értéket meg nem haladó, így még szabálysértésnek számító – lopások száma az év első tizenegy hónapjában – írja a Népszava az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) adatai alapján.

Míg tavaly ugyanebben az időszakban 6172 ilyen esetet regisztráltak, addig idén január és november vége között 7560-at. Ez 22,4 százalékos növekedést jelent. Az elkövetők a legtöbb esetben elsősorban élelmiszert loptak, ezt követte a ruházai, az illatszer, a vegyi áru és a műszaki cikk.

Maczelka Márk, a Spar Magyarország Kft. kommunikációs vezetője a Népszava kérdésére, hogy ők észrevették-e, hogy nőtt a bolti lopások száma, azt mondta, „a jelenlegi nehezebb gazdasági helyzet az üzletekben elkövetett lopások és lopási kísérletek folyamatosan növekvő számában is megmutatkozik”.

De ezek nem „egyszerű élelmiszerlopások”, hanem „szervezett, sorozatos, megrendelésre, tovább értékesítési céllal történő” lopások. „Az üzleteinkbe nem vásárlási szándékkal érkező személyek célzottan készítenek össze »csomagokat« és kísérlik meg azok eltulajdonítását. Az égetett szeszek, az édességek, de a vegyi áru termékek is a lopásérzékenyebb termékek kategóriájába sorolhatók.”

A lapnak az egyik kaposvári hipermarket biztonsági őre is azt mondta, hogy ha nem is túl nagy arányban, de nőtt a lopáskísérletek száma, és úgy fogalmazott, hogy az áruházban megjelent a „szociális hátterű tolvajlás”. Felvágottat, tejtermnékeket, péksüteményeket, szelet csokit próbálnak meg fizetés nélkül elvinni a vevők, de volt olyan is, aki egy csomag élesztővel bukott le.