Már legalább 55-en haltak meg az Egyesült Államokban tomboló hideg és hóviharok miatt

Már legalább 55 ember vesztette életét az extrém időjárás következményeként az Egyesült Államokban, ebből 27-en a New York államban található Buffalóban és környékén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a hó hétfő délelőtt elérte az 1,25 métert a Buffalo Niagara nemzetközi repülőtéren.

A buffalói halottakat az autóikban, otthonaikban és hókupacok alatt találták meg. Volt, aki hólapátolás közben vesztette életét, mások azért, mert nem jutott el hozzájuk időben a mentő a hó miatt.

Buffalo az államon belül Erie megyébe tartozik, melynek vezetője, Mark Poloncarz azt mondta: „ez volt a legrosszabb vihar egész életünkben,” és voltak emberek, akik két napra is az autóikba szorultak. Szerinte további halálos áldozatokra is bukkanhatnak. Az utak nagy része itt még továbbra is járhatatlan, és még legalább 13 ezer otthon volt áram nélkül.

photo_camera Buffalo belvárosa december 26-án Fotó: HANDOUT/AFP

A mentés és helyreállítás hétfőn is tovább folytatódott az egész országban, ugyanis az extrém vihar egészen Kanada határától, a Nagy Tavak vidékétől Mexikó határáig, a Rio Grandéig terjedt. Még hétfőn is több mint 2000 repülőjáratot töröltek. (AP, Reuters)

Nagy kép: Jégbe fagyott ház Buffalóban / FATIH AKTAS/Anadolu Agency via AFP