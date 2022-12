Több mint 30 áldozata van az Egyesült Államokra lecsapó hóviharnak

Már legalább 34 ember halt meg az Egyesült Államokban az országra lecsapó sarkvidéki fagy miatt, de a hatóságok attól tartanak, hogy az áldozatok száma tovább nőhet, mivel a hóvihar miatt sokan ragadhatnak áram nélkül a házukban. A vihar egészen kanadai határnál található Nagy-tavaktól a mexikói határ mentén folyó Rio Grandéig terjed. Az ország lakosságának 60 százaléka kapott figyelmeztetést a szélsőséges időjárás miatt.

Az időjárás a New York állambeli Buffalót érintette legsúlyosabban, ahol az orkán erejű szél és a hó miatt a katasztrófaelhárítás is megbénult. Kathy Hochul kormányzó szerint szombaton a város szinte minden tűzoltóautója elakadt, és vasárnap arra kérte az embereket, hogy tartsák be a közlekedési tilalmat. A hatóságok szerint a reptér kedd reggelig marad zárva. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a Buffalo Niagara Nemzetközi Repülőtéren vasárnap reggel 109 centiméter hó esett. Cheektowaga külvárosában két ember azért halt meg, mert a mentősök nme tudtak időben eljutni hozzájuk.

Vasárnap délután közel 200 ezer ember még mindig áram nélkül volt, de korábban ez a szám az 1,7 milliót is elérte. A közép-atlanti hálózatüzemeltető arra szólította fel 65 millió fogyasztóját, hogy takarékoskodjanak az energiával. (APNews)