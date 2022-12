Jön egy kis hidegfront, mintha tényleg tél lenne, aztán folytatódik a tavasz

A tavaszi karácsony után várhatóan a szilvesztert is langyos időben tölthetjük, de a két ünnep között az Időkép szerint találkozhatunk egy kis hidegfronttal is.

Előrejelzésük szerint keddre virradóan hidegfront érkezik szórványosan esővel, záporokkal, majd reggeltől északnyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, de sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Napközben 7-12 fokra számíthatunk.

Szerdán sok lesz a napsütést, de már hidegebb lesz, hajnalban fagyni is fog, északkeleten -6, -7 fok is lehet. Napközben a csúcshőmérséklet 3 és 9 fok között alakul. Csütörtökön is lehet még fagy hajnalban, de napközben már 9-14 fokot is mérhetünk, pénteken pedig már jön is egy melegfront.

Ennek köszönhetően aznap már 8-13 fok is lehet, szombaton pedig már kifejezetten tavaszias időben lehet majd szilveszterezni, simán mérhetünk akár 15 fokot is aznap. Az Időkép szerint aznap csak északra, északkeletre ragadhat be a hajnalra képződő köd, ezeken a helyeken viszont napközben sem lesz melegebb 5-7 foknál.