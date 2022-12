Volt tíz év, amikor Michelle Obama nem bírta elviselni a férjét

Az előző amerikai first lady, Michelle Obama – Amerika egyik legnépszerűbb nője – a múlt héten a Revolt TV híradónak adott interjújában azt mondta, hogy a gyereknevelés megterhelte Barack Obamával, az Egyesült Államok előző elnökével kötött három évtizedes házasságát.

„Az emberek azt gondolják, hogy rosszindulatú vagyok, ha ezt mondom: volt 10 év, amikor nem bírtam elviselni a férjemet” – mondta a kerekasztalfórumon. „És tippelj, mikor történt! Amikor azok a gyerekek kicsik voltak.”

Az 58 éves Michelle Obama Kelly Rowlanddal (H.E.R.), Winnie Harlow-dal és Beyoncé anyjával, Tina Knowles-Lawsonnal beszélgetett a Barack Obamával kötött házasságának egyensúlyhiányáról, miközben a férfi politikai pályája felemelkedett, és elsősorban a lányaikra, Sashára és Maliára vigyázott, akik most ahúszas éveikben járnak.

photo_camera Michelle és Barack Obama 2017. október 31-én Chicagóban, az Obama Alapítvány egyik gyűlésén. Fotó: Charles Rex Arbogast/AP

„És 10 éven át, amíg a karrierünket próbáltuk építeni, és, tudod, az iskolával meg azzal, hogy ki mit csinál és mit csinálunk, úgy voltam vele, hogy »Hú, ez nem is az« – mondta Obama. „És képzeld, a házasság nem 50/50 – soha, soha” – mondta. „Van, hogy én 70 éves vagyok, ő 30. Van, hogy ő 60, 40, de mit gondol? – folytatta Obama, aki szerint 30 fölött volt 10 rossz évük, ez ilyen, de az emberek fel szokták adni, mondván: „Öt év – nem bírom ki.”

Az egykori first lady most az új könyvét (The Light We Carry) reklámoz. A házasság nehézségeiről szóló beszélgetésen azt mondta, a férjével nem beszélték meg, hogy egy házasság mennyi munkát igényel és „milyen nehéz még akkor is, ha őrülten szerelmes vagy az emberbe, még akkor is, ha minden jól megy”. Amikor Barack Obamát elnökké választották, a lányaik 10 és 7 évesek voltak.

„Leírhatod a családi szabályzatodat, és hangosan kinyilváníthatod a vallásodat és a filozófiádat, de egy bizonyos ponton, inkább előbb, mint utóbb, szinte biztosan térdre kényszerítenek, és ráébredsz, hogy a legjobb és legkomolyabb erőfeszítésed ellenére is csak kismértékben – és néha nagyon marginálisan – irányítasz” – mondta a gyereknevelésről, hozzátéve: „A kisgyerekek, ők terroristák. Követeléseik vannak. Nem beszélnek. Rossz kommunikátorok. Állandóan sírnak.” (Guardian)